Anastacia, il ritorno della regina sprock con uno spettacolo che incanta Palermo

Anastacia, un grande ritorno a Palermo

Il suo nome in greco significa “resurrezione”, mai come nel suo caso potremmo dire ‘nomen omen’, la immensa Anastacia regina sprock (una crasi tributata da fan e critica per una carriera che varia dagli esordi del soul-gospel, a quella del pop-soul sino al rock) ritorna attesissima dopo due anni sui palchi di tutto il mondo con un tour che tra le poche tappe italiane vanta il Sicilia Jazz Festival al Teatro di Verdura di Palermo, registrando sin dall’annuncio il tutto esaurito. È valsa la pena aspettare la ripartenza del suo “I'm Outta Lockdown Tour 2022” in origine pianificato per il 2020 (ironico lo scarabocchio a matita sui manifesti in cui si cancella il 2020 per il 2022) per celebrare il ventennale dall'uscita del suo singolo “I’m outta love” che, scritto insieme a Sam Watters e Louis Biancaniello e pubblicato nel suo album di debutto "Not That Kind" del 2000, conquistò pubblico, critica e la top ten in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Australia, Canada oltre a vari premi e nomination.

Un brano che già allora presentava al pubblico un’artista eccezionale con un timbro pazzesco come la determinazione che la rende ancora oggi icona amata e apprezzata in tutto il mondo, ma anche una donna simbolo per la sua lotta in nome della musica e della vita (e anche dei diritti). La stessa forza che, come racconta nel testo di “I’m outta love”, le fece superare la dipendenza da un amore tossico, e negli ultimi anni le pesanti battute d’arresto causato da un cancro al seno, dalle sue ricadute, da una doppia mastectomia e una tachicardia sopraventricolare che ha reso questa ‘resurrezione’ difficile, ma non impossibile. Anastacia è lì, splendida e accattivante, sul palco palermitano del Verdura con una grinta che a 54 anni fa invidia ai tanti giovani musicisti che puntano alla spettacolarizzazione più che alla voce. È lì, con la sua vita vissuta intensamente e una voce che non è forse più quella di una volta, ma è potente e graffiante allo stesso modo, capace di far ballare un pubblico transgenerazionale tra tracce ritmate come “Why’d You Lie to me” accompagnata dai bravissimi musicisti dell’Orchestra Jazz del Brass Group diretta da Vito Giordano, a ballate come “Cowboys & Kisses”, il nuovo ‘Best days’ (singolo rilasciato il 28 aprile di quest’anno), e brani iconici e senza tempo come la più italiana “I Belong To You” cantata con Eros Ramazzotti nel 2006; “Love Not That Kind”;“Sick & Tired”; “One Day in Your Life”; “Stupid Little Things” e “Freak of Nature” capace di rendere adolescenti anche i fan con qualche anno in più.

La vera scoperta è stato il suo umorismo, una combinazione esilarante di bravura e capacità di stare sul palco e interagire con il proprio pubblico in un duetto fatto di battute affidate al traduttore automatico di uno smartphone che restituiva, in un italiano a volte un po’ stentato, tutto il calore e la semplicità di una artista che ha brillato tutta la sera dando vita a una performance incredibile in nome della buona musica, quella di successo che resiste agli anni, senza nessun effetto speciale, affiancata da una band quasi tutta al femminile e due ballerini talentuosi. Dopotutto, i numeri che accompagnano la sua carriera sono straordinari: oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sette album e due raccolte con singoli che hanno scalato le classifiche di 19 paesi come "Paid My Dues" e "Sick And Tired". Anastacia ancora oggi è tra le voci più distintive della scena musicale pop internazionale grazie a un timbro assai particolare: 2 ottave 7 note e un semitono, risonante e incisivo che le permette di muoversi dal pop ai registri del jazz e del blues, come lei stessa disse: “For a black audience, my voice was too white, and for a white audience it was too black".

Parentesi nelle parentesi, di momenti citabili questo concerto ne ha diversi: quando sulle note di “You'll Never Be Alone” (quinto e ultimo singolo estratto dal secondo album, Freak of Nature del 2002) centinaia di smartphone si sono librati con la luce delle torce come gli accendini di una volta. Sul finire è un crescendo, le rime del multiplatino “Left Outside Alone” hanno fatto vibrare il Verdura, e quel “Oh save me father” che ha spezzato il fiato con la potenza di una preghiera soffiata nella notte, carica di tutti i significati che può cogliere chi ha una storia simile alla sua (direttamente o indirettamente). Grazie Anastacia, sono stati in molti a pronunciarlo, un pubblico che ha accolto senza lamentarsi anche la decisione di non concedere il tanto richiesto bis, godendo fino in fondo dell’atto finale di uno spettacolo straordinario che si è concluso con l’inchino della band che ha lasciato il palco mentre l’artista americana si è trattenuta per un arrivederci affidato al ritornello di “Left Outside Alone” rivisitato a cappella: «It's not okay, I don't feel safe… I love Palermo», con una voce vibrante dal timbro nero come la notte che ha accolto il suo saluto.

Altro successo e altro “sold out” per la terza edizione del "Sicilia Jazz Festival", promosso eorganizzato dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana, in collaborazione con il Comune e l’Università degli Studi di Palermo, la Fondazione the Brass Group e i Conservatori di Musica.Inaugurato dall’incredibile concerto di Marcus Miller, ‘the superman of soul’, tra i migliori bassisti al mondo che ha fatto la storia con la sua personale tecnica dello ‘slap bass’.

Un cartellone che celebra il grande blues e jazz con artisti internazionali straordinari, anche per orecchie meno esperte, come i già esibiti Diane Schuur, Bob Mintzer, Gregory Porter e a partire da questa seragli imperdibiliEarth, Wind & Fire Experience, a cui seguirà domani Judith Hill notata da Prince e vocalist di Stevie Wonder, The Roots, Michael Jackson ed Elton John. Il contrabbasista e compositore inglese Dave Holland (30 giugno) è un nome che porta la storia del jazz fusion sul palco palermitano, presente come strumentista in album sacri come il pionieristico "Bitches Brew" di Miles Davis del 1970, tra i dischi più importanti e influenti di sempre. La maestria con cui suona basso acustico e violoncello gli hanno permesso di conquistare le classifiche come miglior jazzista dell'annoin riviste accreditate e nel cuore degli appassionati.

Il ritorno di Manuel Agnelli (1 luglio) sul palco palermitano è un’attesa pregustata anche dai nostalgici degli Afterhours per un artista che negli ultimi tempi ha collezionato successi non solo musicali ma anche teatrali con l’opera rock “Lazarus”, geniale e visionaria creazione di David Bowie. Il concerto è tappa di un tour collegato alla pubblicazione del suo xprimo album da solista, apprezzato da pubblico e critica, “Ama il prossimo tuo come te stesso”, che vanta anche la tracklist “La profondità degli abissi”, colonna sonora del film Diabolik, premiato con un Nastro D’Argento e con un David di Donatello.Il 2 luglio si conclude in grande con il concerto dei “The Manhattan Transfer” quartetto monumentaleclasse 1969,fondato da Tim Hauser (morto nel 2014) e Laurel Massé, che ha all’attivo 19 singoli e 29 album con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Gruppo straordinario vocalmente, entrato nella Vocal Group Hall of Fame per i tantissimi successi pop e jazz che in molti conoscono, presenti in film e trasmissioni di successo, che gli hanno permesso di conquistare dieci Grammy Awards, 12 nomination. Imperdibile perché è il loro concerto di addio alle scene musicali.