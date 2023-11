"I Capuleti e i Montecchi", l’opera cross-gender di Bellini: un perfetto sincronismo di musica e danza

Marina Monzò (Giulietta) Maria Kataeva (Romeo) Teatro Massimo Palermo - foto Rosellina Garbo

Le vicine di poltrona che siedono alle mie spalle sussultano alla vista di un Romeo en travesti, interpretato dalla intensa mezzosoprano russa Maria Kataeva, al suo esordio nel ruolo del giovane innamorato protagonista de "I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini che inaugura la Stagione 2024 del Teatro Massimo. Nella pausa tra i due atti scoprirò che quei gridolini di scomposta sorpresa appartengono a due eleganti dottoresse della provincia siciliana, come conferma lo scambio di battute su turni in ospedale, operazioni e apprezzamenti per "i camici bianchi che cantanti e ballerini indossano alla perfezione". Nonostante quel dissentire si trascinerà nei commenti a sipario calato, e non saranno le uniche, la bravura della Kataeva conquista anche gli animi più scettici.

Gli applausi delle due donne si uniscono a quelli di tutto il pubblico del Teatro palermitano che a più riprese tributa l’intero cast sino alla lunga ovazione finale. L’interpretazione "gender fluid" avanzata dalle due dottoresse, che ricorda più il Romeo del regista Hanan Snir (che nella sua rivisitazione definita scandalosa de “I Capuleti e i Montecchi" portò nel 2021 in scena a Tel Aviv la storia d’amore di due ragazze), non trova riscontro nella lettura di Idan Cohen, regista e coreografo israeliano che firma insieme al direttore musicale Omer Meir Wellber la messinscena del capolavoro belliniano nel nuovo allestimento del Massimo. Affidare la parte maschile a un soprano vestito da uomo ha una lunga tradizione, fu lo stesso Bellini a comporre la parte di Romeo per una voce femminile. Potremmo simpaticamente affermare che il compositore catanese fu antesignano del cross-gender. Il Romeoen travesti del soprano tedesco Wilhelmine Schröder-Devrient, sui palcoscenici tedeschi di Lipsia e Magdeburgo, ebbe il merito di suggestionare profondamente un giovane Wagner.

Con un teatro gremito di parole, riflessioni alterne, suggestioni non sempre pertinenti, con applausi e scintillanti abiti, si inizia al meglio una stagione che prevede otto opere, 13 concerti e tre balletti,sotto la guida del soprintendente Marco Betta. Pubblico entusiasta per questo titolo di straordinaria bellezza, ma di raro ascolto.Nonostante ‘I Capuleti e i Montecchi’ abbia riscosso successo sin dal debutto nel marzo del 1830 al Teatro La Fenice di Venezia, calcando per oltre un trentennio i teatri d’Europa, a questo componimento (e allo stesso Bellini) di rado si affida l’apertura di una stagione operistica. "L’opera di Bellini a me più cara» così il direttore musicale Omer Meir Wellber racconta questa scelta poco consueta. Scommessa vinta insieme al regista e coreografo israeliano Idan Cohen, che in un connubio di musica e danza contemporanea ha ambientato la storia d’amore e morte dei due giovani amanti veronesi in un distopico museo tassidermico, disegnato dallo scenografo Riccardo Massironi. I costumi del giovane Edoardo Russo, reduce dal set di due serie di successo: “Il Gattopardo” e “I Leoni di Sicilia”, e le luci del light designer Bambi, contribuiscono a questa architettura di grande potenza visiva e fortemente simbolica.

Gli animali imbalsamanti, le lampade cliniche, i piani metallici di una barella o di un carrello, i lindi camici bianchi, gli specchi, le superfici riflettenti, le grandi e imperanti clessidre che dominano la scena, si fondono nella costruzione di differenti archetipi umani. Romeo e Giulietta sono protagonisti di una morte sospesa, resteranno giovani per sempre. I loro corpi imbalsamati all’interno di questo museo di tassidermia sono ‘scambi simbolici’ di una società postmoderna che idealizza in modo feticistico la giovinezza.Un corpo contemporaneo diventato merce esposta in cubi trasparenti, vetrine di questa estenuante ricerca dell’eterna giovinezza. “Il corpo oltre il corpo” per dirla (meglio) con le parole di Grace Zanotto e Angelo Cruciani: "Nell'era della chirurgia estetica il corpo perde la sua realtà e diviene metamorfosi dell'illusione estetica […] il magnifico contenitore che ambisce ai sogni".

Così anche il tempo è effimero, contenuto vuoto che si può contraffare. Cohen stravolge quello della narrazione, decidendo di partire dalla fine, dalla morte dei due innamorati. Nel primo atto il terzetto rappresentato da Capellio, Lorenzo e Tebaldo sa già che Romeo e Giulietta si sono uccisi.La vicenda si svolge come una tragedia già consumata, una colpa che cerca di intercettare il perdono dello spettatore. Tema che aleggia come morale non espressa in un’opera in cui bene e male non sono in contrapposizione, ma parti coesistenti della natura umana. La regia di Cohen abbandonala narrazione di amore e odio, buono e cattivo, difficile stabilire chi lo sia. La scelta delle due interpreti femminili, come sottolinea il direttore Wellber: "Ha anche una valenza politica nel mostrare quanto siano simili le persone dei due schieramenti in conflitto, sia a livello vocale che umano". In un mondo devastato da guerre e contrapposizioni sociali, politiche, geografiche, umane, Capuleti e Montecchi diventano metafora di fazioni a ruoli interscambiabili, colpevoli e innocenti, innocenti e colpevoli. Solo l’amore è sempre fedele a se stesso.

L’azione belliniana ha un ritmo lento e seducente in una riduzione librettistica a cui Bellini dovette cedere per esigenze di tempo e contratto, concentrandosi sul nodo della tragedia amorosa. L’opera fu frettolosamente assemblata in 45 giorni, per volere del governo asburgico che non lasciò scelta al genio catanese che lavorare (e riciclare) una parte consistente del materiale melodico della precedente Zaira. Il libretto di Felice Romani riscrive autonomamente il mito di Romeo e Giulietta con elementi inediti e riferimenti al repertorio classico italiano, discostandosi da quello shakespeariano. Nonostante tutto, la partitura ha una successione di melodie memorabili sublimate nell’aria di addio a Giulietta che Romeo intona nel finale prima di accorgersi dell’equivoco mortale. Il magistrale accompagnamento dell’Orchestra sotto la sapiente bacchetta di Omer Wellber assicura la continuità del tessuto drammatico con gli energici echi di battaglia, le fanfare bellicose, le marce cerimoniali e quelle funeree. La musica gode di un interessante effetto di spazializzazione visiva ottenuto dalla fusione tra opera e danza contemporanea, cifra stilistica di Cohen che porta avanti questa ricerca dagli esordi della sua carriera, e dal 2006 in qualità di direttore artistico della Sans Opera and Dance a Vancouver.

Sul palcoscenico del teatro Massimo il corpo di ballo è l’altro cantante-attore in scena, rende materico il gesto musicale. Nella scena prima del secondo atto, quando Giulietta intona l’aria “Deh! padre mio, Ah! non poss'io partire” l’ensemble di ballerini le si affianca come fosse un organo che si contrare e rilascia, appendice emotiva, estensione visiva di quel dolore causato dall’opposizione fra l’amore per Romeo e l’appartenenza familiare. Una Giulietta ben interpretata dal soprano spagnolo Marina Monzó, al debutto nel ruolo (alternandosi a Francesca Pia Vitale), che sfoggia un timbro delicato, fresco, intimamente connesso con il suo personaggio. Come la compagna Kataeva, nel ruolo di Romeo (Anna Pennisi nel secondo cast), i passaggi di registro tra toni acuti e gravi sonori sono omogenei di colore e intensità. I loro duetti sono intensi, con un effetto sonoro all’unisono davvero gradevole. Buono anche il cast maschile: Ioan Hoteanel ruolo di Tebaldo (che si alterna al tenore turco Mert Süngü); Capellio interpretato dal basso Marco Spotti e Lorenzo da Gabriele Sagona. Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Teatro Massimo guidati dal maestro del Coro Salvatore Punturo, con Jean-Sébastien Colau direttore del Corpo di ballo.

La fine di questa messinscena registra applausi per ogni recita. E' la fine, anzi non lo è. Dove finisce ‘I Capuleti e i Montecchi’ inizierà ‘Tristano e Isotta’ (‘Tristan und Isolde’) "suo pezzo gemello", così il direttore Omer Wellber ha anticipato l’opera wagneriana in scena a maggio 2024. La scelta per quello che ufficialmente è il suo ultimo anno al Teatro Massimo, per celebrare l’unione tra Bellini e Wagner (suo grande estimatore), per omaggiare il suo inizio sul palcoscenico palermitano con il Parsifal, suggerendo un collegamento tra le due produzioni a livello registico, visivo e interpretativo. Ritroveremo il tema dell’amore e della morte, ma anche il suo simbolismo pregno di avvilente contemporaneità. La fine, diceva Tiziano Terzani, è il mio inizio, “Il viaggio è la destinazione”, anche di questa stagione che promette fermate non consuetudinarie.