Auto e moto rubate, decine di appelli a PalermoToday: ecco perché non possiamo pubblicarli tutti I casi dei mezzi ritrovati dopo gli articoli e le richieste d'aiuto che si sono moltiplicate. Ma un fatto per diventare una notizia deve avere determinati criteri

Un auto rubata ritrovata dalle forze dell'ordine

A Palermo, ma in realtà il fenomeno è sempre più crescente in tutta Italia, si è davanti a un aumento di furti di auto e moto. PalermoToday lo ha raccontato ad agosto, evidenziando come nelle prime due settimane del mese fossero oltre 100 le denunce giunte a polizia e carabinieri. Sembrava un trend estivo, con i ladri che approfittano della città semivuota per agire con più "tranuillità". In realtà il numero di mezzi rubati è rimasto alto anche con l'arrivo dell'autunno. E nessuna zona della città è stata risparmiata.

Poi un mese fa succede che a una coppia di tifosi genoani arrivati in Sicilia per vedere Palermo-Genoa rubano l'auto, una Panda, mentre sono a pranzo da amici ad Altarello. Oltre a presentare una regolare denuncia, decidono di raccontare la loro "particolare" storia a PalermoToday. Dopo il tam tam sui social, la macchina viene ritrovata dai carabinieri la sera stessa dell'appello.

Poi la settimana scorsa è il turno di una turista svedese arrivata in Sicilia alla quale viene portata via una moto Bmw posteggiata in via Crispi. La donna, 50 anni, resta letteralmente a piedi. Decide così, dopo il consiglio di un amico catanese, di rivolgersi ancora alla nostra redazione. Ebbene, dopo qualche ora la moto viene ritrovata al Borgo (senza però circa 5 mila euro tra attrezzattura da sub e altro).

Quindi l'ultimo episodio sabato: attraverso il form delle segnalazioni un utente lancia un appello per ritrovare l'auto rubata alla figlia, una Fiat 500, appena tre ore dopo l'acquisto. Anche qui la redazione, vista l'eccezionalità del fatto, decide di pubblicare l'appello. E anche stavolta le forze dell'ordine riescono a rintracciare l'auto per la felicità della giovane. E anche nostra.

Ma da lì in poi veniamo letteralmente inondati da appelli di concittadini ai quali hanno rubato un mezzo. Con la speranza che un appello sulla pagine del nostro giornale possa accelerare il ritrovamento. E' chiaro, non ce ne vogliano i nostri lettori, che PalermoToday non può diventare il giornale degli oggetti smarriti (o rubati). Un fatto per diventare una notizia deve avere determinati criteri. E un furto d'auto non lo è. A meno che dietro non ci sia una "storia". Che può essere appunto quella di un turista in vacanza o di una ragazza che subisce il furto a poche ore dall'acquisto.

La denuncia alle forze dell'ordine è sempre la strada migliore (oltre che obbligatoria). Anche perché sono tante le auto o le moto che vengono ogni giorno ritrovate da polizia o carabinieri, senza che questo venga comunicato ai media. L'equazione appello sui media uguale ritrovamento della macchina non è sempre valida. E' chiaro che faccia clamore, oltre che like e condivisioni. E noi siamo contenti del lieto fine. Ma il nostro lavoro resta quello di scrivere le notizie. Per questo siamo sicuri capiate perché non tutte le richieste possano essere accolte dalla redazione.