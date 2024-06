Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dagli affari dell'Opus Dei al viaggio in una Palermo che non c'è più

La statua di Josemaria Escrivà in Vaticano

Scuole, collegi ma anche corsi finanziati dalla Regione. Giulio Giallombardo nel suo approfondimento ha tracciato la mappa dei luoghi dell’Opus Dei a Palermo e delle attività della prelatura fondata da Josemaría Escrivá: c’è l’Alberghiero da poco aperto anche ai ragazzi e l'educandato femminile da 10 mila euro all’anno. E ancora: agenzie di avviamento al lavoro e centri culturali e di formazione che vanno avanti grazie alle donazioni dei fedeli, ma anche con fondi pubblici. Dossier vi svela anche cosa c'è di vero sulle leggende nate dopo la pubblicazione del Codice da Vinci, il best seller di Dan Brown.

E Dossier questa settimana vi porta indietro nel tempo con due reportage dal sapore di nostalgia. Alessandro Bisconti vi accompagna in un viaggio nei campi di calcio abbandonati. Perché c'era un tempo in cui a Palermo gli impianti abbondavano. Mentre adesso in numerosi luoghi sacri dello sport dilettantistico regnano degrado e incuria. Così abbiamo provato a dare una spolverata a quei rettangoli in terra battuta che hanno fatto sognare quartieri interi.

Federica Virga invece in un reportage ispirato all'ultimo album di Max Pezzali ci conduce dentro le discoteche abbandonate di Palermo. Dove prima si ballava fino a tarda notte adesso ci sono solo macerie e palle stroboscopiche impolverate. Dossier ha scoperto che alcuni locali sono al centro di progetti di rigenerazione urbana, mentre altri invece sembrano dimenticati.

Nel suo approfondimento Francesco Sicilia analizza la crisi dei cinema in Sicilia, dove le sale sono tornate a svuotarsi. Se l'effetto "Barbenheimer" ha infiammato l'estate del 2023, con "Barbie" e "Oppenheimer" che hanno fatto sorridere il botteghino riportando incassi e presenze quasi a livelli pre Covid, nel 2024 il botteghino è tornato a piangere. Dossier ha provato a capire quali sono i nodi che hanno intrappolato il grande schermo e se esistono eventuali vie d'uscite. Intanto gli esercenti lanciano un appello al Governo Schifani. "Non fateci chiudere, servono 3 milioni in Finanziaria regionale", questo in sintesi il loro messaggio. C'è però un'eccezione a Palermo: una sala storica in netta controtendenza che si è si è riempita proiettando film come "Quarto potere" di Orson Welles e "La dolce vita" di Federico Fellini. A Dossier il direttore artistico dello storico cinema svela il suo "segreto".

Rosaura Bonfardino invece ci parla del Burnout, una sindrome sconosciuta ai più ma che nel 2024 è cresciuta in Sicilia del 145% rispetto all'anno precedente. I casi maggiori di "malattia da lavoro" si riscontrano nel capoluogo. Ma che effetti ha? E quali sono i mestieri più colpiti? Per capirne di più Dossier ha contattato due veri luminari del settore.

Infine la relazione semestrale della Dia disegna la mappa della mafia a Palermo. La direzione antimafia disegna un quadro attuale della criminalità organizzata locale. Il trasloco dei boss nel clan di Pagliarelli, la scalata della famiglia che vuole prendere il comando, l'eterno scontro tra giovani rampanti e vecchi uomini d'onore e la “regia” unica nella gestione dello spaccio in città.