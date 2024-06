Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dal lido della discordia alla battaglia giudiziaria di Gino "u mitra"

La piattaforma in fase di costruzione a Barcarello

C'è un lido in costruzione sugli scogli nell'area marina protetta di Barcarello che sta indignando gli ambientalisti. Si chiamerà "B-Bay club" il nuovo stabilimento balneare che presto aprirà i battenti in un'area demaniale di circa mille metri quadrati. Riccardo Campolo nel suo approfondimento spiega le perplessità dei residenti e dell'associazione Avamposto, che denuncia: "Deturpa il paesaggio". E il deputato all'Ars Adriano Varrica ha annunciato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda.

Sandra Figliuolo invece ci riferisce di una storia paradossale che riguarda il boss della Kalsa Luigi Abbate, detto Gino u mitra. Dopo una lunga battaglia infatti a marzo ha ottenuto il riconoscimento della continuazione tra varie condanne che ha rimediato dagli anni '90 per mafia e altri reati "fine" come l'estorsione. Questo ha portato a una riduzione della pena complessiva "Ma nonostante ciò - dice il suo avvocato a Dossier - resta ingiustamente in cella".

E paradossale è anche il caso portato all'attenzione da Federica Virga. Che è tornata a occuparsi del cantiere del Politeama, installato per la ristrutturazione del palazzo storico di proprietà dell'opera pia Istituto Santa Lucia e rimasto "fermo" due anni pur continuando a incassare soldi portati dalla pubblicità affissa. A un mese dall'inchiesta di Dossier gli operai hanno iniziato lo smontaggio del ponteggio, ma si sono fermati a metà. Nella parte rimasta è comparso un telo che sponsorizza il 400esimo Festino di Santa Rosalia. Una scelta inopportuna per l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, perché mesi fa il Suap aveva sanzionato la società concessionaria (Damir) per abusivismo. Sanzione che dopo un ricorso al Tar è stata sospesa. L'assessore alla Cultura però si difende: "Non ne sapevo nulla".

Tatuaggi, gilet in pelle e una passione a due ruote: Rosaura Bonfardino ci porta dentro al mondo delle tribù delle Harley-Davidson. "Live to ride, ride to live" è il motto perché ognuno di loro vive per correre e corre per vivere. Dossier ha cercato di scoprire i "segreti" del Palermo Chapter, uno dei gruppi di motociclisti più antichi e numerosi della città tra storie di amicizia e amore nate tra l'asfalto.