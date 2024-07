Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: le attese per i presidi salvavita, le verità di Spatuzza

Un viaggio all'interno degli uffici dell'Asp di Palermo con una telecamere nascosta. Così Dossier documenta le peripezie di diabetici e disabili per avere i presidi salvavita. C'è chi aspetta da 4 mesi lancette pungidito, sensori per la glicemia e striscette reattive. Ma anche chi è in attesa di altri tipi di ausili come girelli, pannoloni e kit per la celiachia. Nel suo reportage Rosaura Bonfardino ci mostra le difficoltà dei malati in attesa alla Casa del Sole e del Pta Guadagna. Ma l'azienda sanitaria assicura: "Abbiamo provveduto a potenziare il servizio".

Sempre con una telecamera nascosta Silvia Andretti è andata in giro per Palermo a verificare se l'ordinanza del Comune che impone gli orari di chiusura di minimarket e bingo viene rispettata o meno. E così si è accorta che in realtà dentro le sale bingo si continua a giocare fino a tarda notte e che diversi market in centro continuano a vendere alcolici ai ragazzi oltre l'orario consentito. A Dossier l'assessore alle Attività produttive ammette: "C'è molta confusione".

Venerdì 19 luglio è stato il 32esimo anniversario della Strage di via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Dossier ha sentito l'avvocato del pentito Gaspare Spatuzza che afferma di aver detto tutto ciò che sapeva sulla strage. Sandra Figliuolo nel suo approfondimento ripercorre dunque le rivelazoni del killer di Padre Puglisi. Spatuzza già nel 1998 svelò che la prima pista sull'attentato a Borsellino era sbagliata, ma le sue dichiarazioni non ebbero seguito e rimasero segrete per 15 anni. Dopo il suo pentimento, nel 2008, ha smascherato il "pupo vestito" e parlato di un depistaggio di Cosa nostra ordito anche in ambienti istituzionali.

E quella appena trascorsa è stata la settimana del Festino. Un appuntamento molto sentito dai palermitani, anche perché quest'anno era l'edizione numero 400. Dossier ha dedicato due approfondimenti alla santa più amata in città. Nel primo Sandra Figliuolo ci parla della fede distorta di Cosa nostra, tra "punciute" e improvvisi pentimenti. Nell'antico rituale di affiliazione alla mafia infatti è previsto che venga bruciato un santino, che può raffigurare anche la Patrona di Palermo. Francesco Sicilia invece ci porta in giro per il mondo raccontando come - attraverso le testimonianze e i materiali raccolti da don Gaetano Ceravolo, reggente del Santuario di Monte Pellegrino dal 2011 al 2020 - in tanti altri paesi, dalla Polonia al Messico, è forte la devozione per Santa Rosalia.

In affitto fari e caserme, ma anche depositi di munizioni, carceri, ville d'epoca e torri di avvistamento. L'agenzia del Demanio offre strutture in concessione fino a cinquant'anni per farle diventare alberghi di lusso o luoghi di richiamo turistico capaci di generare milioni di euro non solo ai privati che se li aggiudicano, ma all'intero territorio con assunzioni e posti di lavoro. Federica Virga fatto una radiografia di tutti i beni dismessi in Sicilia che potrebbero non soltanto rinascere, ma trasformarsi in un autentico volano per il turismo.

Con Giovanni Tarantino facciamo un altro tuffo nel passato, e cioè a quando in via Notarbartolo, dove ora c'è la Corte di conti, c'era invece il primo campo di calcio del Palermo. Si trattava di un prato verde su un terreno appartenuto alla famiglia Whitaker, con una porta parallela all’attuale via Libertà e l’altra alla via Sciuti. Dossier vi mostra le foto storiche del primo vero campo di football in città. Lì nacquero le premesse alla Coppa Lipton, la più grande epopea calcistica dell’Italia meridionale nell’età pionieristica del pallone.

La Regione e il Comune infine sono intervenute dopo due inchieste pubblicate da Dossier. Nel primo caso l'assessorato Territorio e Ambiente ha sospeso le autorizzazioni a un lido in costruzione all'interno dell'area protetta a Barcarello, il B-Bay club, che aveva provocato le proteste di ambientalisti e residenti. Anche se poi è arrivata la sospensiva del Tar e quindi il lido si farà. Nel secondo invece l'Amministrazione ha deciso che il cancello che vieta l'accesso al mare in un tratto tra l'Addaura e Vergine Maria vada riaperto così da consentire ai palermitani di arrivare alla spiaggetta.