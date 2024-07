Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dal party della vergogna alla donna costretta alle orge

Ottanta persone si sono messe a ballare sull'isolotto di Isola delle Femmine, che si trova all'interno di una riserva naturale gestita dalla Lipu, con tanto di casse e dj. Una festa di compleanno ha scatenato un vespaio di polemiche e avrà anche uno strascico giudiziario visto che la Procura ha aperto un'inchiesta. Riccardo Campolo ci svela i retroscena che ci sono dietro al party abusivo andato in scena sabato scorso. Da un lato i protagonisti che si difendono ("ma quale festa, era un videoclip promozionale"), dall'altro le associazioni ambientaliste e gli amministratori che assicurano: "Nessuno ha dato l'autorizzazione".

Festini, orge e cocaina in una casa del centro di Palermo. Con una donna che racconta di essere stata stuprata e picchiata per anni. Sandra Figliuolo ci svela una storia di presunta violenza sessuale che ha come protagonista una 38enne, che ha denunciato il suo ex marito perché l'avrebbe umiliata e costretta ad avere rapporti sessuali con tre suoi amici in un'abitazione nella zona di via Notarbartolo. Ora tutti e quattro sono indagati. Ma loro si difendono: "Nessun abuso, lei era consenziente".

Tra milioni sprecati e sogni negati invece Rosaura Bonfardino ci porta a Maredolce, a Brancaccio, nella stazione fantasma dove i treni non si fermano. La fermata avrebbe dovuto collegare il quartiere di Don Pino Puglisi con l'aeroporto e Cefalù, senza dover passare dalla stazione centrale. Invece dal 2016, quando l'allora ministro Delrio e il governatore Crocetta inaugurarono la fermata in pompa magna, tutto è rimasto fermo. Nonostante nel 2020 altri lavori siano stati finanziati con un milione di euro. Ora un gruppo di cittadini ha lanciato una petizione. Ma due giorni dopo il reportage di Dossier l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò promette: "Sarà riaperta entro l'anno".

Quali sono i tumori più diffusi a Palermo e perché in Sicilia ci si ammala di meno rispetto al Nord? Si parla di salute nell'approfondimento di Federica Virga. Che ha scoperto che in città il 22,4% dei decessi (dati del 2021) è stato causato dal cancro. Dunque i dati forniti dal Registro Tumori prodotto dal Policlinico sono in grado di scattare una fotografia sull'incidenza delle neoplasie e sulla mortalità provocata.

Subappalti a cascata, pochi controlli e impiegati in nero. Nel suo approfondimento Concetta Rizzo spiega come si muore di lavoro in Sicilia. Secondo i dati del primo trimestre del 2024, Palermo si trova in "zona rossa" per incidenza di infortuni, con una media superiore a quella nazionale. Così Dossier ha provato a contattare muratori, giardinieri e operai tuttofare disposti a prestare manodopera senza garanzie.

Finisce sul tavolo del sindaco Roberto Lagalla infine il caso del cantiere al Politeama, che doveva essere smontato entro il 28 giugno e che invece è rimasto "a metà" e dove è stata affissa una pubblicità del 400esimo Festino di Santa Rosalia. I consiglieri comunali Giulia Argiroffi e Ugo Forello (gruppo Oso), dopo l'inchiesta di Dossier sulle anomalie del cantiere, hanno presentato un'interrogazione in cui chiedono agli assessori Giampiero Cannella (Cultura) e Giuliano Forzinetti (Attività produttive) delucidazioni sulle affissioni nell'impianto sanzionato e sulle tempistiche di smontaggio del ponteggio.