Mimmo Russo, la qualità del consenso e la politica dalla memoria corta

Mimmo Russo

Quando il primo giugno del 2013, a Villa Boscogrande, Mimmo Russo partecipava al battesimo di Mov139, soggetto politico creato dall'ex sindaco Leoluca Orlando dopo l'addio a Italia dei Valori, nessuno s'imbarazzò: né a sinistra né a destra. Russo non aderì a Mov139, rimase al gruppo Misto, ma al termine di quella consiliatura, nel 2017, decise di appoggiare la ricandidatura a sindaco di Orlando e trovò posto nella lista Palermo 2022 che, al pari delle altre presentate in quella tornata elettorale, furono "costruite" dall'allora capogruppo di Mov139, Aurelio Scavone, e da Fabio Giambrone, storico braccio destro del Professore, consigliere comunale che ha da poco lasciato il Pd dopo l'adesione ad Alleanza Verdi Sinistra.

La convenienza era reciproca: di Russo - da sempre uomo di destra, che fu rieletto in una coalizione di centrosinistra - e degli orlandiani. E così quando la città fu tappezzata di manifesti con il faccione di Russo e sotto la scritta "Orlando sindaco" non si aprì nessun dibattito sulla qualità del consenso e in pochissimi ebbero da ridire. Tra i pochissimi ci fu Francesco Bertolino, all'epoca consigliere orlandiano, che nel 2015 aveva perso la presidenza della commissione Bilancio, andata proprio a Mimmo Russo. Bertolino saltò con il contributo determinante del fuoco amico, cioè degli orlandiani, che facevano la corte a Russo. Questo il retroscena. Bertolino quindi fu sacrificato per avere un consigliere di opposizione in meno, Mimmo Russo, il quale in cambio accettò di candidarsi due anni dopo con gli orlandiani.

L'ex consigliere comunale, finito in carcere martedì con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso, riuscì anche nell'impresa di diventare presidente della commissione Urbanistica nella consiliatura 2017-2022. Ci riuscì malgrado la maggioranza fosse in mano agli orlandiani, che non volevano per nulla che a guidare la commissione fosse Giulia Argiroffi, ex grillina (che con Ugo Forello ha fondato il gruppo Oso), nemica numero uno dell'ex assessore alla Mobilità Giusto Catania. Russo prese tre voti, Argiroffi due. Decisive le due le schede bianche, quelle cioè degli esponenti di maggioranza (Melluso e Gentile). Era il 16 aprile 2020.

In quel momento, Russo era già passato a Fratelli d'Italia e fino a pochi giorni fa per tutti i meloniani era Mimmo. E non Girolamo, suo nome all'anagrafe riportato nel breve comunicato con cui Fdi ne ha annunciato la sospensione dal partito. Sempre fino a qualche giorno fa, Russo partecipava alle riunioni di partito assieme ai dirigenti di Fdi e nessuno si è mai sognato di dire che "era un semplice iscritto".

No, non era un semplice iscritto. Mariangela Di Gangi, esponente di sinistra e consigliere in carica di Progetto Palermo, ha ricordato che "Russo alle ultime Regionali ha sponsorizzato la candidatura di Brigida Alaimo" (prima dei non eletti in Fdi), entrata nella Giunta comunale dopo l'uscita di Carolina Varchi. "Se il sindaco Lagalla può con difficoltà tacere su Mimmo Russo - ha aggiunto Di Gangi - lo stesso non potrà fare sul rapporto politico e soprattutto elettorale fra la sua assessora al Bilancio e ai Beni confiscati e un personaggio che secondo gli inquirenti era 'a disposizione di Cosa nostra'".

Un attacco politico. Ci sta. Ma la storia bisogna raccontarla tutta. La politica dalla memoria corta non restituisce mai un quadro completo della storia. E quella di Mimmo Russo, nel ventennio trascorso a Sala delle Lapidi, tocca sia il centrodestra sia il centrosinistra (anche se la sua convivenza con gli orlandiani è stata una breve parentesi). Aprendo al contempo una riflessione sulla questione morale. In tempi di campagna elettorale non si va troppo per il sottile e si tende a scegliere i portatori di consensi, senza curarsi su come e dove pescano i voti. Contano le preferenze, il resto poi si vede. Ed è qui che la domanda sorge spontanea: fermo restando la presunzione d'innocenza - il garantismo vale per tutti e Russo ha tutto il diritto di difendersi - alla politica, di destra e di sinistra, interessa davvero la qualità del consenso?