Caro Angelo Duro, amo Palermo perché ci vivo: tu devi solo capire da che parte stare

Angelo Duro a Sanremo - foto LaPresse

Io amo la mia città, perché ci vivo. Quando mi allontano per un viaggio e la vedo da lontano però mi fa schifo, quando ci vivo invece mi piace perché per sopravvivere una cosa o ti piace o te la fai piacere. Ora se tu mi dici: "Com'è Palermo?", io non ti rispondo con la verità, che è "La città più bella del mondo se ci vivi", ma ti rispondo con una mezza verità, ovvero "Se non ci vivi col ca... che lo è".

A Palermo se ci nasci provi a rimanerci, perché nonostante le sue contraddizioni questa città ti insegna ad avere radici. Così, se a poco a poco provi ad allontanarti e te ne vai poi ti fa proprio schifo. Scopri i mezzi che funzionano (e qui neppure esistono), le ciclabili, i parchi, la puntualità. Ti accorgi che tutto questo può esistere e a quel punto, la tua città, quasi la rinneghi. Meglio non assaggiare nulla di tutto ciò se poi devi tornare a viverci. Perché appena vai via ti rendi conto che il Sud non cresce, è chiuso, arrogante, orgoglioso di essere così. "Sono del Sud". Piacere, anche io sono del Sud.

Abbiamo il sole, il mare, si mangia bene. Tutto vero, anche se Angelo Duro ha dimenticato pure il pranzo della domenica dalla nonna e non il brunch. Quindi il solo mese d'estate in cui ti allontani per le ferie ti serve per prendere aria, per dimagrire, per allontanarti senza staccarti, per vivere gli altri undici mesi un po' meno di merda. Il lavoro se vuoi lo trovi, qui al Sud, così come i soldi e il futuro. Non è che solo al Nord lavorate, ve lo giuro. Solo che gli altri mesi, voi palermitani che ve ne siete andati a vivere fuori e tornate solo ad agosto, vivete bene perché Palermo non la amate più come prima, avete capito che esiste un altrove che vi permette di vivere meglio, lontani da quella arroganza di cui Palermo è un po' impastata.

Sì, è vero, siamo del Sud e viviamo in un posto dove appena posteggi il vespino da qualche parte ti rubano il casco (e il motorino e anche la macchina), il lavoro che c'è te lo devi far andare bene e pure lo stipendio, gli ospedali non funzionano e se ti fai male fatti il segno della croce. C'è questo e anche tanto altro schifo che non va. Ma Palermo la devi apprezzare quando ci vivi, perché riconosci sia gli accoglienti che gli invadenti, un bacio di troppo, un urlo dal finestrino, il clacson per strada e un flusso di parole in dialetto che neppure Google Translate decodifica. Ne resti assuefatto, anche se ti senti un alieno.

Appena ti allontani per quel mese d'estate e guardi tutto questo da lontano capisci quanto invece avresti più di un motivo per detestare la tua città. A quel punto è già settembre e devi solo chiederti da che parte vuoi stare. Perché se la ami Palermo la vuoi cambiare e tutti abbiamo il compito di fare la nostra parte. Perché è molto più difficile restarci, qua a Palermo, che fare una valigia e andare via. L'ho pensato tante volte, lo penso ancora oggi. Il sole, il mare, si mangia bene. Tutto vero. Tu, però, devi solo capire da che parte vuoi stare.