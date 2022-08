Da Jury Chechi a Liza Minnelli: Universiadi 1997, 25 anni fa la figuraccia mondiale di Palermo Impianti annunciati e mai completati, ritardi, scandali, soldi in fumo: quella dei Giochi siciliani doveva essere un'occasione irripetibile, si trasformò invece in un grande flop

I tradizionali carretti siciliani sfilano sul campo dello stadio durante la cerimonia di inaugurazione. Mike Palazzotto/Ansa/Do

Dietro Valentina Vezzali che alza lo sguardo e porta la bandiera dell'Italia c'è Palermo che sorride mentre il mondo la osserva. E' uno dei souvenir della cerimonia di apertura delle Universiadi siciliane. Stadio Favorita, agosto 1997. E' la notte di Palermo, che splende finalmente in un momento tanto atteso che mette fine a un'estenuante corsa contro il tempo per evitare figuracce. Sono passati 25 anni esatti. Ma dietro quel sorriso, Palermo nasconde grande imbarazzo. Perché è arrivata alle Universiadi col fiatone. Travolta da una lunga serie di polemiche e scandali in perfetta salsa siciliana. Ci sono troppe cose che non sono andate come si sperava.

Cantieri aperti, soldi in fumo, opere non consegnate, inchieste e pestaggi, col presidente di un'impresa preso a bastonate per aver chiesto trasparenza negli appalti. Perché Palermo non si è fatta mancare niente. Persino il pallone della partita di calcio inaugurale, Italia-Brasile, era sgonfio. Ma soprattutto ci sono quei 600 miliardi stanziati dalla Regione che dovevano servire a costruire stadi, piscine, cittadelle dello sport, edilizia residenziale per studenti, e che in realtà non sono bastati. Erano stati annunciati 28 impianti: invece ce ne sono 10.

Per l'inaugurazione si fanno le cose in grande. La Favorita, ovviamente gremita, si alza in piedi per l'inno nazionale, applaude la sfilata degli atleti, resta stregata quando Carla Fracci danza leggiadra, si accende quando Anna Rita Sidoti, campionessa mondiale di marcia sui 10 chilometri, porta l'ultima fiamma, si zittisce quando parla la leggende Jury Chechi, che pronuncia il giuramento degli atleti. E' un trionfo di colori, danzatori, pupi, sbandieratori e cavalli con pennacchi. In tribuna si diverte pure Alberto di Monaco, ospite del sindaco Leoluca Orlando.

I riflettori della Favorita servono anche a nascondere il caos organizzativo e tutto quello che non va dietro le quinte. Da 175 paesi del Mondo arrivano seimila atleti mandando in tilt l'apparato ricettivo, costringendo a ospitare nella stessa camera in alcuni casi perfino otto atleti. Senza contare gli esposti sui metodi di assunzione dei volontari e l'ufficio stampa composto da 70 giornalisti, tutti scelti in modo poco chiaro. E dire che il tempo c'era tutto. La manifestazione era stata assegnata nel lontano 1991. Tempo bruciato. La beffa? Quelle opere non consegnate in tempo e pronte quando gli atleti hanno salutato Palermo. Il palasport di Fondo Patti ad esempio diventa fruibile con un anno di ritardo, stesso destino per gli impianti previsti per la cittadella di via Altofonte vicino all'università, che nasce solo a manifestazione finita. Luccica invece il Diamante di baseball allo Zen. Ma sono tanti i miliardi polverizzati. Come le promesse. A Palermo doveva sorgere uno stadio da 12 mila posti per l'atletica nella periferia sud-est e resta anche nel cassetto un progetto per un palazzetto di mille posti a Capaci

Palermo resta prigioniera dei paradossi. Come quello del simbolo scelto per le Universiadi: un asino. Una trovata bizzarra per la manifestazione più importante destinata agli studenti. L'ultimo brivido arriva a poche ore dalla cerimonia inaugurale, il 19 agosto 1997. La ditta siciliana che ha vinto l'appalto da 200 milioni per distribuire le seimila bandiere ufficiali delle Universiadi, tante quanti sono gli alteti, è improvvisamente scomparsa, costringendo il comitato organizzatore a una trattativa privata in extremis per colorare il giorno dell'apertura dei Giochi. Uno dei tanti intoppi di una sequenza infinita. Tra gli scandali legati ai mondiali studenteschi c'è perfino l'arresto dell'assessore regionale al Turismo, Luciano Ordile, finito in manette nel '95 nell' ambito dell' inchiesta della Procura sui viaggi d'oro a Fukuoka in Giappone, organizzati dalla Regione siciliana per promuovere le Universiadi.

Primo Nebiolo, il potente dirigente dello sport italiano, lo ripete all'infinito: "Le Universiadi come importanza sono seconde solo alle Olimpiadi". Un'esagerazione che si perde nella notte di Palermo, quella che dà il via all'ultima grande manifestazione organizzata da queste parti. I Giochi siciliani sembrano il traino perfetto per realizzare il sogno di Roma 2004. Un'Olimpiade in Italia, all'alba del nuovo millennio, che sembra quasi l'ultimo treno da prendere prima che sia troppo tardi. Restano le lacrime di commozione di Liza Minnelli, arrivata a Palermo prima dei titoli di coda della manifestazione, i trionfi del Settebello nella piscina di viale del Fante stracolma di gente e quello della nazionale di calcio nella mitica finale con la Corea davanti a 35 mila persone. Resta soprattutto il ricordo di una grande occasione, forse irripetibile, persa. Come Roma 2004. Un'altra sconfitta italiana, con l'Olimpiade assegnata ad Atene. Forse, chissà, per colpa della figuraccia palermitana.