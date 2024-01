La ragazza denunciata per la passeggiata al Politeama in pantaloncini: la storia di Lise e del pretore antisesso Amareggiato, deluso, stanco: Vincenzo Salmeri ha deciso di abbandonare la magistratura. E' questa la notizia del giorno a Palermo il 16 gennaio 1979, 45 anni fa esatti. Il giudice è famoso per le sue crociate contro il dilagare della pornografia e gli attentati al buoncostume. L'episodio più noto? Quello della turista danese in hot pants...

Amareggiato, deluso, stanco. Il pretore Vincenzo Salmeri ha deciso di abbandonare la magistratura. E' questa la notizia del giorno a Palermo il 16 gennaio 1979, 45 anni fa esatti. Salmeri è noto in città e oltre. A renderlo famoso sono state le sue crociate contro il dilagare della pornografia e gli attentati al buoncostume. Il pretore - figura che appartiene a un'Italia che non c'è più - ha appena deciso di lasciare la magistratura perché è stanco delle critiche ricevute. Lo chiamano il giudice antinudo per via delle sue crociate. L'episodio più celebre risale alla vigilia di Ferragosto del 1971 quando Salmeri denuncia una giovane danese che passeggia a Palermo in hot pants al Politeama con altre amiche suscitando l'attenzione di curiosi e passanti. L'accusa? Atti contrari alla pubblica decenza. Salmeri si appella all'articolo 726 del codice penale. Un articolo depenalizzato in un altro 16 gennaio, ma del 2016: il reato - previsto nella versione iniziale del codice penale come contravvenzione - è stato trasformato in illecito amministrativo.

La coraggiosa passeggiata in pantaloncini nel cuore di Palermo intanto trova subito una ribalta nazionale. Da una parte Vincenzo Salmeri, uno zelante pretore palermitano all'epoca 52enne, sposato con quattro figli. Dall'altra la ragazza, Lise Wittrock, 27 anni, studentessa in Medicina che frequenta un corso al Policlinico per stranieri. "Le si vedono i glutei e io sono molto sensibile alla sanità morale della cittadinanza", sono le parole del pretore riportate dai giornali dell'epoca. Salmeri ordina a due vigili di accompagnare la ragazza al commissariato di pubblica sicurezza più vicino per l'identificazione. L'articolo 726 del codice penale all'epoca prevede l'arresto fino a un mese oppure l'ammenda da 4 mila a 40 mila lire.

A Palermo per settimane tutti parlano di Lise. E del pretore Salmeri. Nasce un vivace dibattito, si scatenano polemiche, nascono movimenti spontanei, fioccano organizzazioni che manifestano solidarietà. I giornali vengono inondati da lettere di femministe. Lei, la giovane danese, viene definita la suffraggetta di Palermo ed è il simbolo dell'emancipazione che prende campo all'alba degli anni Settanta, la paladina dei diritti. Interviene anche la Lega per il divorzio, tema assai sentito in quel periodo. Viene messo in moto il processo di "liberazione" avviato dal femminismo. Quei passi liberi e audaci della giovane danese sono dei calci diretti a chi vuole ricacciare la donna nei ruoli tradizionali: la casa, il matrimonio e la famiglia. Una storia lontana 50 anni e sempre attuale.

La città si ritrova al centro di una battaglia sulle libertà civili delle donne. Palermo si sveglia dal torpore e fa i conti col pudore, si scuote, fomentata anche dalle luci della ribalta. La turista danese è la star del momento. "Avevo indossato una tutina arancione succinta ma non immorale - dice lei ai giornali mentre sta per entrare in pretura accompagnata dall'avvocato Salvatore Gallina Montana - non sapevo che a Palermo gli hot pants fossero proibiti. Da oggi non li metterò più, uscirò solo con pantaloni e magliette accollate". La ragazza taglia in due una folla di curiosi, avvocati, fotografi. Stavolta indossa una minigonna college style bianca, con una camicetta che arriva fino al collo, nonostante il caldo tipico dell'agosto palermitano. Un corteo di protesta intanto attraversa il cuore di Palermo e raggiunge il tribunale. Irritato, Salmeri dà un altro ordine ai vigili: ovvero far disperdere la folla.

Il pretore è un osso duro. Dopo esser finito al centro delle polemiche in quei giorni intraprende una nuova crociata dichiarando guerra al commercio pornografico. Curiosamente è ancora una battaglia sull'asse Palermo-Danimarca. Salmeri è inflessibile, e da buon custode della morale pubblica e del comune senso del pudore, stavolta se la prende contro una società commerciale di Copenaghen specializzata nella vendita di riviste e oggetti porno. Addirittura affida il caso all'Interpol. Sostiene che da Palermo partono ogni mese per la Danimarca rimesse per un valore di svariati milioni.

Passano gli anni e mentre la passeggiata palermitana di Lise Wittrock - dalle cosce lunghe e dai glutei in vista - inizia a sfumare nelle memorie collettive, il pretore continua a collezionare titoli di giornali. Lo attaccano tutti. E lui se la prende pure con Cicciolina, sfidata in un surreale confronto televisivo alla fine degli anni Settanta. La sua attenzione si sposta anche sui manifesti appesi al muro un po' osé e sulle vetrine con manichini scollati perché contrari al buoncostume e colpevoli "di costituire vilipendio alla religione". Salmeri fa coprire i manifesti e allunga perfino le gonne delle bambole di plastica. A un certo punto fa arrestare le giovani coppie palermitane sorprese ad amarsi in auto di notte. Se la prende pure con un giovane milanese colpevole di aver preso il sole sugli scogli nascosti di Ustica completamente nudo: lo fa portare all'Ucciardone, dove viene messo in cella di isolamento. Per tutta risposta l'avvocato del nudista denuncia Salmeri.

E' il segno che i tempi stanno cambiando e che gli anni Ottanta sono alle porte. Le battaglie di Salmeri iniziano a diventare anacronistiche. Il pretore intanto entra in polemica addirittura con l'attore Pino Caruso che - come si legge sul Corriere della Sera - lo definisce "uno psicopatico che va dietro ai sederi delle turiste e si affanna a coprire i manichini delle boutique". La vicenda finisce a processo, i giudici di Caltanissetta danno ragione a Caruso. Una mazzata per Salmeri, sempre più amareggiato e isolato. Così - 45 anni fa esatti - in un giorno di metà gennaio del '79 prende la decisione di abbandonare la magistratura. Agli amici confida di aver tentato di fare capire alla gente che il problema della moralità pubblica è una cosa seria. Il pretore si ritira a vita privata e muore poco dopo, stroncato da un male incurabile, a 62 anni. Quando qualcuno lo attaccava per le sue crociate lui ripeteva che non faceva altro che applicare i codici. Tra il classico dilemma shakespeariano tra essere o non essere, il pretore in fondo aveva visto del marcio in Danimarca.

