La casa del sesso e i 3 morti davanti al poster di Carmen Russo: 40 anni fa il giallo di piazza Sant'Oliva

Il poster di Carmen Russo uscito con Playmen del giugno 1982

L’Italia di Bearzot è campione del mondo già da un po'. Ma le tracce di quel trionfo sono ancora scolpite negli occhi, nei cuori e nelle case. Come in questo appartamentino di piazza Sant’Oliva dove alle pareti è appeso un poster di Carmen Russo con i seni di fuori, un pallone in mano e la scritta “Carmen Mundial”. A Palermo si uccide come non mai. E anche della scia cruenta e senza fine questa piccola abitazione in pieno centro reca traccia. Tre corpi privi di vita sono riversi nella saletta d'ingresso, sono stati uccisi a pistolettate: Caterina Mercurio, 39 anni, è riversa su una poltrona, proprio sotto al manifesto dell'attrice, tra le protagoniste della commedia sexy all'italiana di quei tempi. Salvatore Pavoniti, 28 anni, è su un divano con la testa reclinata all'indietro. Salvatore Ciotti, 30 anni, è accasciato sul pavimento. E' la mattina del primo marzo 1983 quando i poliziotti, avvertiti da una telefonata anonima, si trovano di fronte all'ennesimo delitto. Palermo non ne ha proprio bisogno, ma si sveglia ancora una volta stordita dal sangue.

Il caso però è insolito, i tre morti non sembrano gravitare in ambienti mafiosi. E piazza Sant'Oliva è uno dei luoghi caldi della mercificazione del sesso in città. Sui muri dello stabile, teatro del triplice omicidio, si vedono frecce e nomi: così le inquiline danno indicazioni ai loro clienti. Gli investigatori scavano nel passato delle tre vittime: Caterina Mercurio è originaria di Caltanissetta, risulta essere da tempo introdotta negli ambienti della prostituzione dove è conosciuta come "Nerina". Salvatore Ciotti e Salvatore Pavoniti sono palermitani, ma sui due non viene fuori nulla di rilevante.

Passano pochi giorni e il delitto sembra risolto ma è solo un'illusione: viene fermato un macellaio incensurato di Campobello di Mazara. Risulta essere abituale fornitore di droga di "Nerina". E secondo la squadra mobile proprio un giro di stupefacenti e prostituzione è alla base del triplice omicidio. La donna, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe offerto o venduto abitualmente hashish ed eroina ai suoi frequentatori e sarebbe stata uccisa per dei debiti di droga. Dopo due mesi però il macellaio esce di scena: la prova del guanto di paraffina ha dato esito negativo e non c'è alcun indizio a suo carico.

Il caso si complica e i riflettori si riaccendono soltanto nel 1989: alcuni degli arrestati nell'ambito delle indagini per la strage di piazza Scaffa in cui, nel settembre 1984, morirono otto persone, sembrano essere coinvolti anche nel massacro di piazza Sant'Oliva. Ad accusarli è un pentito, lui stesso tiratosi in ballo. Ma colui che viene indicato come il sicario di "Nerina" e dei due giovani palermitani, come il macellaio, dopo pochissimo tempo viene scarcerato per mancanza di indizi. E successivamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia verranno ritenute "non credibili".

Del delitto di piazza Sant'Oliva rimane un'immagine memorabile fissata per sempre dall'obiettivo di Letizia Battaglia, la fotoreporter palermitana morta nell'aprile del 2022, che all'epoca lavorava per L'Ora. Un'istantanea cruda ed eloquente che oltre a documentare un fatto di cronaca, ha rappresentato un passaggio cruciale per la stessa autrice dello scatto che aveva già immortalato decine di morti assassinati dalla mafia. "Era la prima donna ammazzata che vedevo", ha detto Letizia Battaglia in un'intervista del 2020 a Repubblica.