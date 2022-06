Il 17enne Zizou Zidane, Licio Gelli, Totò Schillaci: l'inizio delle notti magiche in una sera di Arezzo E' il 2 giugno 1990, un sabato, 32 anni fa esatti. Mancano appena sette giorni al debutto azzurro nel mondiale. C'è Italia-Cannes, amichevole. Nasce la favola di Totò, che in campo incrocia il futuro Pallone d'Oro, non ancora maggiorenne. Si gioca vicino a Villa Wanda, la residenza del Maestro Venerabile...

Totò Schillaci contro il Cannes

La villa di Licio Gelli è proprio là dietro, alle spalle dello stadio. C'è Italia-Cannes, amichevole. Il Comunale di Arezzo è gremito, la partita è in diretta su Rai Due e Bruno Pizzul è in forma come non mai. E' il 2 giugno 1990, un sabato, 32 anni fa esatti. Mancano appena sette giorni al debutto azzurro nel mondiale, il "nostro" mondiale. L'Austria aspetta e guarda l'amichevole da spettatrice. L'Italia di Azeglio Vicini - in campo con una divisa bianca e azzurra che sembra quella usata in allenamento - sta vincendo agevolmente, 3-0, e non potrebbe essere altrimenti. Ma la sensazione è che manchi qualcosa. A un quarto d'ora alla fine i due allenatori tirano fuori i conigli dal cilindro. Uno, quello italiano, mette dentro Totò Schillaci. L'altro invece inserisce Zinedine Zidane. Sono due personaggi destinati a fare la storia ma in realtà, quella sera, non se ne accorge nessuno. Schillaci, che fino a dodici mesi prima giocava in B nel Messina, è un promettente attaccante che si è guadagnato in extremis la convocazione.

Zidane non ha ancora compiuto 18 anni, è minorenne ed entra in punta di piedi. Si va a piazzare tra Ancelotti e De Napoli, tocca pochi palloni ma fa intuire qualcosa. Il suo Cannes gioca con la maglia rossa, ha appena chiuso il campionato a metà classifica nella massima serie francese, ma è poca cosa. L'unico volto noto è Yannick Stopyra, attaccante con un passato in nella nazionale bleus ma esce per infortunio dopo 5 minuti.

E Schillaci? Sostituisce Vialli che ha appena segnato una doppietta alimentando le grandi speranze sul fatto che Italia 90 possa davvero essere il suo mondiale. Totò entra in campo mentre il pubblico è in piedi ad applaudire il bomber della Samp: lui non lo sa, ma proprio sul prato di Arezzo sta gettando i semi della gloria eterna. Sì, perché proprio Vialli, mentre conclude l'azione del gol del 3-0 accusa un leggero dolore a una gamba. Niente di preoccupante, sembra ma Vicini non vuol correre rischi e fa entrare Schillaci. In realtà quel piccolo guaio sarà il grande nemico di Vialli che durante Italia 90 non troverà mai la condizione giusta. Schillaci si va a mettere accanto a Carnevale, si fa notare per alcune giocate incisive che gli valgono gli applausi del pubblico.

Sono piccoli segnali, sommati a quelli dell'amichevole precedente con la Grecia. Vicini fa capire ancora una volta che Totò-gol sta scalando le gerarchie perché Serena, Baggio e Mancini restano a guardare per tutta la partita. Così succede l'impossibile: sei giorni dopo Carnevale non sfonda e per sbriciolare il muro austriaco il ct inserisce Schillaci. Al bomber palermitano bastano pochi minuti per fare irruzione nella storia. Merito anche di quel seme gettato nella sera di Arezzo, a due passi da Licio Gelli, quando Wanda era solo il nome di una famosa villa. Chissà che il venerabile abbia fatto sentire la sua influenza, all'alba delle notti magiche.

