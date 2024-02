Quando il Torneo di Viareggio traslocò alla Favorita: quel Carnevale con Palermo-Inter E' iniziata l'edizione 2024 della manifestazione riservata alle squadre giovanili: 30 anni fa esatti - quando la competizione aveva un appeal internazionale - Perinetti riuscì a "trasferire" la partita clou della rassegna in viale del Fante

C'era una volta il Torneo di Viareggio. C'è ancora in realtà. E l'edizione di quest'anno oggi "decolla" con Torino-Rukh Lviv. Ma la notizia non trova neanche spazio nei giornali perché la manifestazione si è ridimensionata parecchio. Prima - quando in molti la chiamavano anche Coppa Carnevale - era l'evento internazionale di punta per le squadre giovanili, capace com'era di acchiappare anche i club stranieri più importanti e portarli in Toscana con i suoi campioni in rampa di lancio. Il declino è arrivato progressivamente anche per colpa della nascita della Uefa Youth League, la competizione che mette di fronte le formazioni under 19 delle migliori squadre europee.

Il boom del torneo risale agli anni Novanta: grande copertura televisiva e campioni in vetrina. Nei pomeriggi di fine inverno poteva capitare anche di vedere un Padova-Tokyo Kawasaki con i veneti che schieravano in attacco Alessandro Del Piero e Giancarlo Ferrara, preso in prestito dal Palermo, e i giapponesi Marcio Amoroso. Era il 1993. Un anno dopo, quando il torneo sta vivendo il periodo di splendore, il dg rosanero Giorgio Perinetti riesce nell'impresa di portare il Viareggio a Palermo.

E' il febbraio 1994, 30 anni fa esatti. A Palermo arriva l'Inter del talento Arturo Di Napoli nel giorno successivo all'inaugurazione della Coppa Carnevale. Piccola parentesi: Perinetti in quel momento è uno degli uomini più influenti del calcio in Italia. E' arrivato da poco a Palermo, dopo l'esperienze da dirigente a Roma a Napoli. Per rendere l'idea: è stato proprio Perinetti nel '91 a comunicare a Maradona la squalifica per l'uso di cocaina.

Nel giorno di Palermo-Inter (incontro di apertura del girone eliminatorio) le altre partite in programma, tutte giocate in Toscana, sono un tuffo nella nostalgia e nel folklore: Napoli-Indonesia, Atalanta Usa-Soccer e Roma-Flamengo. Per fare bella figura il Palermo del presidente Liborio Polizzi (alla guida della società in tandem con Giovanni Ferrara, ancora per poco) decide di praticare prezzi popolari. Il biglietto per la gradinata costa 5 mila lire, quello per la tribuna 10 mila lire. E' una prima volta assoluta in tutto. Mai il club rosanero aveva partecipato al Torneo di Viareggio. La risposta dei palermitani - non troppo soddisfatta del rendimento della prima squadra a serio rischio retrocessione - è un'incognita.

''Mi auguro che molti sportivi vengano ad incoraggiare la squadra Primavera che sta ottenendo ottimi risultati nel campionato di categoria - dice Perinetti per caricare i palermitani -. La presenza dell'Inter, che ha un vivaio ricco di tradizioni, farà da grande richiamo". Si gioca in notturna, alle 20.30, il "prime time" degli anni Novanta. In tribuna è attesa la presenza del presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini e dei componenti di 18 scuole calcio della Sicilia. La Primavera del Palermo è un'ottima squadra. La allena Lanfranco Barbanti, una specie di guru, capace di plasmare giovani campioni (da Peruzzi a Di Livio senza dimenticare Liverani, "nato" calcisticamente con lui a Palermo).

E' una serata fresca ma non pungente. La risposta del pubblico è notevole. Arrivono 11 mila persone. Il Palermo scende in campo con Sicignano tra i pali, poi Colletto, Correnti, Cosentino, Ignoffo e Tasca in difesa. A centrocampo Pisciotta, Balsamo, Albieri e Lucenti; e in attacco Giancarlo Ferrara. In panca ci sono le stelline Di Somma e Giovanni Tedesco, 17 anni e un futuro che profuma di grandi speranze. E l'Inter? Alla Favorita i baby nerazzurri, allenati da Giuseppe Giavardi, si schierano con questo undici: Nuzzo, Caracciolo, Di Sauro, Rossi, Gonnella, Conticchio, Corona, Zanchetta, Nichetti, Di Napoli e Marazzina. In panchina oltre al portiere Fortin (farà oltre 100 partite in A con Cagliari e Siena) c'è un palermitano: Vittorio Emanuele Lupo. La sua carriera rimarrà un'incompiuta nel labirinto delle categorie minori siciliane con una puntata senza fortuna in Romania.