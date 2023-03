San Lorenzo 35 anni fa, mimosa sporca di sangue: la mafia, gli spari a una donna, l'8 marzo

Polizia negli anni 80

Spari in strada contro una donna, nel cuore di San Lorenzo. E' questa la notizia d'apertura dei giornali palermitani l'8 marzo 1988, 35 anni fa esatti. Altro che mimose. La città si sveglia con questa notizia. E sono spari che fanno male perché insanguinano il clima di una realtà che fa i conti ogni giorno con i suoi morti.

E' il periodo in cui Palermo è ancora come Beirut e la mafia non guarda il calendario. Così succede che la sera di lunedì 7 marzo, alla vigilia della festa delle donne, una 36enne che stava guidando la sua Ford Fiesta in via Nuova, rimane vittima di un agguato. Viene affiancata da due persone che sono in sella a una potente moto. Poi il fuoco. Cinque colpi di calibro 22 (un'arma insolita per episodi come questo) uno dei quali raggiunge la donna alla testa.

Arrivano subito i soccorsi. Quindi la corsa disperata all'ospedale Civico. La polizia piomba sul posto in cerca di indizi per risalire agli autori dei colpi. Trova il parabrezza della Fiesta crivellato, si mette all'inseguimento di due motociclisti le cui caratteristiche assomigliano a quelle dei malviventi che hanno sparato, così come erano state descritte dai testimoni. Ma forse è un depistaggio perché i due individuati, risultano estranei al grave episodio. La donna comunque si salverà. Il giorno dopo supera bene l'intervento chirurgico, nonostante sia stata colpita da diversi proiettili al torace e uno, appunto, alla testa.

Non è un (tentato) delitto passionale, né una vendetta trasversale legata a un "normale" regolamento di conti tra piccoli spacciatori. La vittima, si scoprirà subito dopo, tra il 1984 e il 1986 è stata la fidanzata del super killer Pino Greco, conosciuto con il soprannome "Scarpuzzedda". La polizia riconosce subito quel volto insanguinato e ritiene che il ferimento della donna possa essere una vendetta dettata invece da quella lunga relazione intrecciata dalla vittima con uno dei più temuti latitanti di mafia, accusato di aver preso parte a tutti i grandi delitti di Palermo degli anni Ottanta.

Ormai da diversi mesi gli stessi corleonesi, che di Pino Greco si erano serviti in tante occasioni, hanno infatti deciso di fargli attorno terra bruciata. Anche perché Scarpuzzedda conosce molti segreti e rischia di diventare una inutile zavorra. Vecchi codici, nuovi inquietanti segnali. Nella Palermo che sta per chiudere quei maledetti anni Ottanta il giallo della mimosa, simbolo della festa della donna, si tinge ancora di rosso, il colore del sangue, mentre la primavera sembra ancora lontana all'orizzonte.

