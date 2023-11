Maradona, la maglia cucita da un palermitano, l'arcobaleno: 38 anni fa quella punizione consegnata all'eternità

La punizione di Maradona

"La vita è viva. Quando tutti siamo potenti, diamo tutti il meglio. Ogni minuto di un’ora. Non pensare al resto, allora prendete potenza. Otterrete tutti il meglio e ognuno da ogni cosa". La canzone è "Live is Life" di Opus ed è la più ascoltata quel 3 novembre 1985, 38 anni fa esatti. Quel giorno c'è Napoli-Juventus, c'è una punizione in area bianconera, la va a calciare Maradona. Addosso ha una maglia cucita da un palermitano. La casacca del Napoli è marchiata Nr, ovvero Nicola Raccuglia, ed è inzuppata d'acqua e sudore dopo 72 minuti di pioggia. Anche il pallone è Nr. Sono due dettagli che entrano in una cornice eterna.

"Sei troppo vicino, Diego". "Non puoi segnare stavolta". La punizione è nel cuore dell'area, la barriera è vicina, diluvia, e mentre gli spettatori infreddoliti sognano l'impossibile i compagni di Maradona pensano che stavolta no, la fisica non prevede questo gol. Lo pensa anche Tacconi. Poi Diego - sul leggero tocco di Eraldo Pecci - si inventa una parabola di velluto che diventa storia. Un arcobaleno in una giornata di pioggia. L'impossibile che diventa possibile. Un colpo di pennello dolce e chirurgico.

La palla si trasforma in una piuma che svolazza all'incrocio e beffa Tacconi, che diventa sasso e cenere e abbozza coraggiosamente un tuffo in chiaro ritardo. Il San Paolo esplode. Quello scatto che immortala Maradona, in maglia azzurra marchiata Nr, mentre ha appena azionato il sinistro vincente davanti alla barriera juventina che salta, fa il giro del mondo ed è consegnato all'eternità. Gli aneddoti legati a Maradona e alla NR sono tanti. Raccuglia qualche tempo fa ce ne ha descritto qualcuno con minuzia e lucidità. “Un giorno mi contattò Gaetano Masturzo, capo magazziniere del Napoli: ‘Nicola, ti do questo numero, è il telefono di casa di Maradona. Chiamalo che ti vuole parlare’. Telefonai e mi rispose una donna argentina. Mi fecero sentire a mio agio, quasi come se fossi io Maradona e lui Nicola Raccuglia. Poi mi passarono Diego che, con estrema cordialità e garbo, mi chiese qualche maglia da regalare agli amici. Gliene mandai una cinquantina".

Quella celestiale punizione e quel Napoli-Juventus oggi compiono 38 anni. In quei giorni "Live is life" è il pezzo più ascoltato della settimana. La stessa canzone accompagnerà qualche stagione dopo il riscaldamento di Maradona all'Olympiastadion di Monaco di Baviera, prima di una semifinale di Coppa Uefa del Napoli. Mentre i suoi compagni fanno esercizi col pallone, lui inizia a danzare in campo seguendo il ritmo di Opus. Ma questa è un'altra storia.