Il volo su Palermo e la tragedia: quel Piper con 3 giovani precipitato in mare

Mentre Mats Wilander, il marziano del tennis e numero uno del mondo, si sbarazza in semifinale di Perez Roldan e vola in finale nel torneo di Palermo, qualche chilometro più a est si sta consumando una tragedia. Un aereo da turismo con tre ragazzi a bordo, tutti catanesi, è appena precipitato in mare. E' il primo giorno di ottobre del 1988, ovvero 35 anni fa esatti, un sabato di inizio autunno. Il relitto viene individuato a un miglio dalla costa di Casteldaccia. A individuarlo è un elicottero della polizia. Si tratta di un Piper 64, di proprietà dell'Aeroclub di Palermo.

Il velivolo - che era appena decollato dall'aeroporto di Boccadifalco - era stato noleggiato da un giovane di 24 anni, Giuseppe Cristaldi, e dai suoi amici coetanei, Giuseppe Scirè e Gaetano Vergata. Come riferisce subito dopo il personale in servizio alla torre di controllo sia il decollo che la prima parte del volo erano avvenuti regolarmente. Nessuna segnalazione di avarie durante le comunicazioni radio. L'ultimo contatto risale alle 11: Cristaldi avrebbe segnalato di trovarsi a 1.800 metri di altezza e di sorvolare il mare nella zona di Trabia, nel golfo di Termini Imerese.

Il Piper sarebbe dovuto atterrare a Boccadifalco 15 minuti dopo. Intorno alle 11.30 scatta l'allarme. Si alza in volo un elicottero della polizia che poco dopo segnala la presenza di una macchia di carburante sull'acqua all'altezza di Casteldaccia. Il relitto viene localizzato su un fondale di una decina di metri. A spegnere le residue speranze di trovare vivi i tre giovani sono i sommozzatori che recuperano subito i corpi.

La notizia finisce sui giornali ma non trova neanche troppo spazio. Mentre il mondo è distratto e vive le ultime emozioni delle Olimpiadi di Seul, ormai agli sgoccioli, a Palermo sta infatti succedendo di tutto. Cinque giorni prima la mafia ha assassinato il giudice Antonino Saetta che era in viaggio insieme al figlio sulla statale Agrigento-Caltanissetta, di ritorno a Palermo dopo avere assistito a Canicattì al battesimo di un nipotino. Il giudice viene affiancato da una Bmw con a bordo i killer che sparano con due mitragliette e uccidono anche il figlio.

Il clima a Palermo è pesante. C'è preoccupazione per la giuria popolare che deve giudicare l'appello del maxiprocesso. La mafia lancia continuamente intimidazioni. La città è blindata e convive con la paura. Si contano 16 morti negli ultimi quattro giorni. Sessanta dall'inizio dell'anno. A Palermo spadroneggiano sangue e terrore. La mafia, con l'omicidio del giudice Saetta cerca l'effetto-paura per indurre magistrati e giurati a valutazioni più blande nei prossimi processi.

In quel primo giorno di ottobre del 1988, intanto, gli operai sono al lavoro a Palazzo delle Aquile per installare dei vetri antiproiettili alle finestre dello studio del sindaco Leoluca Orlando e a quelle di Sala delle Lapidi. Appena due giorni prima infatti uno sconosciuto ha sparato alcuni colpi con un fucile ad aria compressa contro una delle porte.

Come si capisce da tutti questi eventi, il sabato palermitano non è propriamente il sabato del villaggio. E la città fa in tempo a piangere un'altra vittima. In serata, in un'osteria di vicolo del Pallone, nel cuore della Kalsa, viene ucciso un uomo di 40 anni. Si chiama Cosimo Corrao, ufficialmente faceva il pescivendolo. I sicari lo hanno sorpreso mentre era seduto, sparandogli alle spalle. Si pensa a un regolamento di conti.

Il giorno dopo Palermo si rialza in cerca di normalità. E applaude Mats Wilander che in finale ha la meglio sul connazionale Kent Carlsson e vince il torneo sulla terra rossa di viale del Fante. Lo fa proprio negli istanti in cui Gelindo Bordin dall'altra parte del mondo ci regala la medaglia più bella nella maratona olimpica. Momenti di gloria. Mentre Palermo ripiomba nella sua solita paura e aspetta rassegnata di piangere un'altra vittima.

