Circo Orfei a Palermo: 25 anni fa la tragicomica disfatta col Gualdo Tadino alla Favorita

Orfei in lacrime consolato da Ciardiello

"Di Venanzio crossa in area, la palla scivola via, Orfei - chissa perché - non trova altro da fare che consegnare la palla a Del Nevo che realizza senza problemi". La voce di Roberto Gueli racconta nel servizio del Tg3 regionale della sera la cronaca del primo gol del Gualdo a Palermo. E' il 3 maggio 1998, 25 anni fa esatti. Gli umbri sbancano la Favorita andando a segno due volte facendo sprofondare i rosanero verso la C2. E' la fredda cronaca di una delle partite più brutte della storia del Palermo. Uno stadio vuoto che assiste all'ennesimo capitombolo dei padroni di casa, ormai incapaci di reagire alla sorte.

Il Palermo non vince da due mesi e la sconfitta con il Gualdo Tadino - espressione di un paese di 14 mila anime nel cuore dell'Umbria - li condanna ai playout, poi persi con la Battipagliese. Il 2-0 degli ospiti - che erano reduci da cinque sconfitte consecutive - profuma di retrocessione in C2. Sembra incredibile se pensiamo che in panchina c'è Arcoleo, quello che appena due stagioni prima stava trascinando i suoi "picciotti" in Serie A. Ma in realtà ciò che succede è una logica conseguenza delle cose. Il Palermo è una squadra senz'anima, né personalità, totalmente svuotata di ogni energia, e da rifondare dalle macerie.

E chi era allo stadio non può avere dimenticato questa disfatta. Soprattutto per quello strano gol, quello dell'1-0 ospite. Il classico gollonzo per citare un termine coniato dalla Gialappa's. Il protagonista - sfortunato - si chiama Giovanni Orfei, ha 24 anni, fa il difensore centrale e con la Lazio aveva vinto lo scudetto Primavera. Palermo doveva essere il suo trampolino, fu invece una via crucis, che conosce la sua ultima stazione in quel raccapricciante 3 maggio.

Quel Palermo è un mix di giovani (alcuni dal futuro luminoso come Parisi, che arriverà perfino in Nazionale) e di vecchietti come Onofrio Barone, Pocetta e Scarafoni. Il contesto però è deprimente e la squadra si squaglia alla prima difficoltà. Gli avversari - guidati in panchina da Walter Nicoletti - hanno Savorani in porta e un attacco di tutto rispetto con l'ex Cicconi e Vittorio Torino, implacabile soprattutto negli anni di Messina.

Il patratrac arriva alla fine del primo tempo. I rosanero dopo qualche sterile iniziativa crollano all'improvviso. Su un cross innocuo di Di Venanzio, l'esperto Bonaiuti accenna l'uscita ma poi indietreggia perché sulla palla c'è Orfei, che da solo - al centro dell'area - invece di appoggiare al portiere o spazzare, consegna all'avversario il gol dello 0-1. Arcoleo si gira verso la tribuna e si dispera tenendosi la testa tra le mani per qualche interminabile secondo, mentre dalla Favorita piovono giù tutti gli insulti esistenti nel vocabolario.

Il giorno dopo si rincorrono strane voci su quel gollonzo. E si dice - ma di "si dice" il calcio ne è pieno - che Orfei dopo esser rientrato negli spogliatoi, invece di "pianificare" il rientro in campo, si sia infilato in doccia e dopo essersi vestito sia andato direttamente a Punta Raisi "per raggiungere subito Roma e scappare dalla fidanzata". Voci, mai confermate, ma che condannano Orfei all'addio anticipato da Palermo. E dire che il giocatore non era poi così male. E infatti dopo essersi ripreso da quella maledetta stagione il difensore guadagnerà la promozione in A con il Modena (nel 2002) e poi con il Torino (nel 2006).

Ma quel Palermo-Gualdo non finisce con la chiusura del primo tempo. Ha infatti una triste appendice di 45 minuti. Nella ripresa, come prevedibile, saltano i nervi. Giuseppe Compagno sostituisce il fuggiasco Orfei, Triuzzi viene espulso, il Gualdo banchetta sui resti del Palermo e va a segno in contropiede già dopo un quarto d'ora con Massimo Cicconi, uno che da queste parti si era fatto apprezzare in passato. Gli umbri potrebbero dilagare ma non lo fanno, forse, in segno di ossequio verso un avversario che non c'è più o forse per i tremila paganti, coraggiosi spettatori dello scempio. Quando Saccani da Mantova (brillante futuro da arbitro di Serie A) fischia la fine, i pochi ancora presenti sugli spalti non risparmiano nessuno. E quel servizio del Tg3 si chiude come meglio non potrebbe. Con un'inquadratura che mostra un unico tifoso del Palermo in un settore della gradinata superiore. In piedi, circondato dai seggiolini vuoti, impietrito e con lo sguardo perso nel vuoto. Come quel Palermo condannato alla C2.