Il gol di Battaglia e l'urlo della Favorita, trent'anni fa l'unica coppa alzata dal Palermo

C'è stato un giorno in cui alla Favorita sono risuonate le note di "We are the champions" dei Queen. C'è stato un giorno in cui il Palermo ha alzato una coppa al cielo. E quel trofeo è finora l'unico della sua storia, se si esclude la Ali della Vittoria messa in bacheca per aver vinto la B nel 2014. Quel giorno storico oggi dista esattamente 30 anni. Perché il 13 giugno 1993, pareggiando per 1-1 contro il Como (dopo aver vinto 2-0 all'andata al Sinigaglia), i rosanero conquistano la Coppa Italia di Serie C.

A sollevare il trofeo è il capitano Massimiliano Favo in un'immagine che è rimasta scolpita nella memoria dei tifosi. Una liberazione per i tanti che avevano vissuto le sconfitte nella Coppa Italia maggiore in finale contro il Bologna e contro la Juventus nel 1974 e nel 1979 e nella Coppa Italia di C contro Lucchese e Monza nel 1990 e nel 1991. A scacciare ogni dubbio sull'esito della gara, in quella domenica sera, è il fantasista Lorenzo Battaglia, a venti minuti dalla fine, con un cross a mezz'altezza che non viene toccato da nessuno e finisce alle spalle di un distratto Mondini. Vana la rete dei lariani firmata da Pedone quando mancano pochi scampoli al triplice fischio.

Il popolo della Favorita può urlare tutta la propria gioia per quella che resterà una squadra storica. Oltre alla Coppa Italia di C, gli uomini allenati da Angelo Orazi vincono anche il campionato di C1 e tornano in B, un anno dopo la retrocessione. Ancora non si parlava di "doblete", ma di questo si tratta.

Una giornata quella del 13 giugno 1993 ricordata sui social oggi dal presidente dell'epoca Liborio Polizzi: "Sono trascorsi esattamente trenta anni da quando vincemmo la Coppa Italia, era il 1993. Oggi un vecchio tifoso (Mario Billitteri) me lo ha ricordato e mi ha inviato pure il video dell'epoca con in sottofondo la magica voce della nostra amatissima Caterina. Nostalgia e orgoglio tutto rosanero", ha scritto su Facebook.