L'ultima alba di Salvatore Morreale, ucciso con un colpo di pistola alla nuca: 45 anni fa l'omicidio che scosse Bagheria

Ucciso con un colpo di pistola alla nuca, sparato a bruciapelo, tra mille perché. E' la storia del delitto dimenticato di Salvatore Morreale, 22 anni, assassinato a Bagheria il 6 luglio 1979. Era un venerdì. Sono passati 45 anni esatti. Morreale era un ragazzo incensurato, non aveva precedenti penali.

Il suo corpo viene scoperto di mattina da un guardiano di agrumeti, nelle campagne di Bagheria: ha il cranio trapassato da un proiettile. Arrivano polizia e carabinieri, partono le indagini. Il medico legale dice - in base ai suoi rilievi - che l'uccisione risale intorno alle 6 del mattino.

Salvatore è stato ammazzato all'alba. Era uscito di casa alle 5 in punto. Aiutava il padre, che faceva il venditore ambulante di "melloni", come si dice qua. Il ventiduenne era disoccupato. All'occorrenza aveva fatto anche il manovale, il carpentiere e il muratore ma da tempo aveva smesso. Il 6 luglio 1979 Morreale si sveglia presto, il mercato all'ingrosso della frutta di Bagheria apre già alle 4. E' lì che si sta dirigendo per acquistare merce. Poi però qualcuno probabilmente lo attira in un tranello, in piena campagna, e lo giustizia. Non ci sono testimoni. La città di Guttuso - ma non ancora di Tornatore - finisce al centro delle cronache.

E' un omicidio avvolto nel mistero. Gli investigatori non escludono che Salvatore sia stato invitato ad andare in contrada San Lorenzo, dove si consuma la tragedia, da persone che conosceva. Lì è stato poi giustiziato con un colpo di pistola alla nuca. Uno solo. La città delle ville è scossa da questo omicidio, che si presenta subito come un rompicapo.

"Adesso che Salvatore Morreale è morto - scrive Francesco La Licata su L'Ora nell'articolo riproposto dalla pagina Facebook MaxiProcesso - su ciò che il ragazzo faceva da vivo si fanno le più variegate ipotesi: rapine? Furti? Sfruttava donne? Siamo, però, nel campo delle illazioni, e basta. Non c'è niente, almeno fino ad ora, che possa essere affermato con certezza. Per la polizia Morreale è nato nel momento in cui lo hanno trovato ucciso. Nella tarda mattinata al commissariato di Bagheria è stata vista arrivare una ragazza. Secondo qualcuno Salvatore 'amoreggiava' con lei. Può essere, questa, una pista? Gli investigatori non negano nè confermano. Sembra, però, che il possibile movente, con alla base una storia di donne, sia quello che convince più degli altri". Resta il mistero della morte violenta di un ragazzo di 22 anni. Vittima di un'esecuzione - definita subito "strana" - e che non ha mai convinto nessuno.

