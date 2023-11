Figlio di nonna eroina e fratello di un pentito: 39 anni fa il massacro del macellaio della Zisa

E' stato ucciso in quello che sembrava un normale giovedì sera davanti al suo bancone, là dove ogni giorno vendeva carne bollita. Quando Palermo si sveglia la mattina del 15 novembre 1984, 39 anni esatti, la notizia in prima pagina è l'uccisione di Mario Coniglio, noto macellaio della Zisa. La sua "colpa"? Essere il fratello di Salvatore Coniglio, uno dei mafiosi che da poco ha deciso di collaborare. Il delitto si consuma di sera, in una bottega di via degli Emiri. E' un'azione fulminea.

Due sicari arrivano a volto coperto in sella a un Vespone, entrano nella bottega e iniziano a sparare colpi di pistola calibro 7,65 contro il venditore. E' un massacro. Mario Coniglio aveva 53 anni. L'omicidio viene definito da tutti gli investigatori "un delitto inquietante e denso di significati minacciosi". Sì, perché la mafia in questo momento storico sceglie le sue vittime tra i parenti dei pentiti.

La mamma di Mario e Salvatore Coniglio è Angela Russo. Non è un nome qualunque per le cronache dell'epoca. E' stata arrestata il 13 febbraio 1982 assieme ad altre 27 persone a 74 anni perché sospettata di essere stata corriera di droga tra Palermo, la Puglia e il Nord Italia. A Palermo viene chiamata nonna eroina: in realtà era più che una corriera. Gli inquirenti la ritengono l’organizzatrice del traffico di droga gestito dalla sua famiglia. Durante il processo - e già prima, al momento dell'arresto - si comporta da perfetta mafiosa nei confronti del figlio pentito. Lo definisce "vigliacco e infame". Lui, Salvatore Coniglio, con le sue confessioni ha permesso ai giudici di spiccare oltre 50 mandati di cattura contro gli esponenti della sua stessa cosca. Nei giorni precedenti aveva testimoniato durante il processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Pietro Marchese, detenuto all'Ucciardone e ucciso in carcere con 33 coltellate.

Con il massacro del macellaio della Zisa la mafia lancia un messaggio minaccioso e inquietante rispondendo col piombo alle rivelazioni dei primi pentiti per fare "terra bruciata" attorno a personaggi che per motivi diversi non possono né difendersi, né essere raggiunti direttamente dalla vendetta delle cosche. Palermo si interroga, si preoccupa, ha paura, chiede misure adeguate, capisce che è indifesa, assai vulnerabile. Ma sa che lo Stato non può mettere sotto tutela interi ceppi familiari. Insomma: si temono altre vendette trasversali. Proprio mentre volge al tramonto la seconda guerra di mafia, con l'affermazione definitiva dei Corleonesi. Una vittoria che segna una nuova era nella storia di Cosa nostra.