Quando Buffon (15 anni) e Totti (16) sfidarono il Palermo con la piccola Italia

TOTTI e BUFFON - foto X - 90s Football

E' il 22 agosto 1993, Mondiale Under 17 in Giappone: Francesco Totti, 16 anni, segna con un siluro dalla distanza il gol del momentaneo 1-1 contro il Messico. La panchina azzurra si alza in piedi. I compagni lo sommergono in un maxi abbraccio. Dalla porta dell'Italia schizza un ragazzino di 15 anni ebbro di gioia. E' Gianluigi Buffon, è il titolare anche se nettamente sotto età (per intenderci: in quel momento è ancora più piccolo di Camarda, attuale golden boy del Milan). Dopo una presa difettosa riesce a bloccare Totti per festeggiare il super gol. Sono passati più di 30 anni. Gli azzurrini ora sono dei signori che si avviano ai cinquanta. Quella Nazionale Under 17 che si gioca il mondiale in Giappone è nata in un pomeriggio di fine luglio, a Coverciano, quando mister Romeo Benetti mette di fronte i suoi ragazzini al Palermo.

E' un amichevole. Da una parte gli azzurrini che rifiniscono la preparazione in vista della competizione iridata in Sol Levante, dall'altra i rosanero di Enrico Nicolini, alle prese con le fatiche del precampionato. Il Palermo è appena stato promosso in B e alla prima giornata lo aspetta il super match con la Fiorentina alla Favorita. Sta affrontando il suo ritiro in Umbria e quel 29 luglio fa una piccola deviazione verso la Toscana.

Si gioca nel campo più importante centro tecnico federale. L'Italia schiera Buffon in porta e Totti a centrocampo. Ma la stella più attesa è un'altra: si chiama Dario Dossi e ha perfino un anno in meno del futuro capitano della Roma. Quando qualche mese prima la Nazionale Under 16 sfida a Wembley i pari età inglesi, il numero 10 è Dossi e non Totti. Solo che uno smetterà presto per fare l'operaio a Brescia, l'altro invece... non c'è neanche bisogno di scriverlo.

Quel giorno il Palermo ha le gambe imballate. Ma ci mette poco a bucare Buffon. Assennato dalla linea di fondo mette in mezzo un cross preciso che Battaglia gira imparabilmente alle spalle del portiere 15enne, mentre mister Benetti aveva appena fatto entrare un certo Francesco Coco, futuro terzino di Milan, Barcellona e Inter. Biffi e Ciro Ferrara sono due difensori troppo esperti per farsi impensierire da un Totti versione adolescenziale. Così in pochi minuti il Palermo dilaga. Segna ancora Lorenzo Battaglia. Nella ripresa arrotondano Rizzolo su rigore. C'è il gol della bandiera di De Francesco, scuola Milan e futuro da onesto attaccante di B. Quindi il 4-1 finale firmato dal palermitano Giancarlo Ferrara.

A proposito di palermitani: nella Nazionale under 17 c'è anche un ragazzino di Palermo. E' attaccante, milita nel Parma. Esordirà in Serie A nella stagione 1996-1997 con Carlo Ancelotti allenatore. La sua carriera è stranissima. L'Italia giovanile, la massima serie accarezzata con Crespo, Thuram e Cannavaro come compagni e poi un lungo girovagare nelle categorie minori. A 26 anni finisce in C2, poi alla soglia dei 30 lo chiamano a Messina e si ritrova a giocare 17 partite di nuovo in Serie A. Quel giorno a Coverciano, contro il suo Palermo, Morello gioca solo il primo tempo. Come Buffon e Totti. Partenze uguali, finali diversi.

ITALIA UNDER 17 - PALERMO 1-4 (0-2)

Gol: 18' e 33' Battaglia, 53' rig. Rizzolo, 83' rig. De Francesco, 84' G. Ferrara.

Italia U.17: Buffon; Calabro, Venturelli (80' De Francesco); Giubilato (14' Coco, 55' Massiminiani), Morello (46' Gallipoli), Ferrarini (46' Vigiani); Totti (46' Neroni), Caccavale, Augliera (46' De Francesco, 75' Salsetta), Stringardi (46' Bernardi), Dossi (46' Ferlino) – All. Benetti-Vatta.

Palermo: Vinti (46' Cerretti); Moro, Assennato (53' Pisciotta); Bucciarelli, C. Ferrara, Biffi (46' Ciardiello); Spigarelli (46' Olivari), Valentini (46' Cammarieri), Rizzolo (53' Licitra), Battaglia (46' G. Ferrara), De Rosa – All. Nicolini.

Arbitro: Ferlito di Prato.

