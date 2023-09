"Spararu a 'na picciridda": l'agguato a Romagnolo, la morte di Giuseppina e le lacrime di Palermo E' una sera di settembre, al tramonto dell'estate del 1959, 64 anni fa esatti: la città è scossa da un tragico episodio che è stato poi dimenticato

Giuseppina Savoca

"Spararu a 'na picciridda". Le voci si rincorrono mentre suonano le sirene delle ambulanze. E' una sera di settembre. E' un giovedì, al tramonto dell'estate del 1959. In via Messina Marine, alla fermata dell'autobus 25 - a Romagnolo - scende Filippo Drago, 51 anni, insieme a due suoi nipoti. Lui è il titolare di una profumeria in via Maqueda, sta tornando a casa. Da una Fiat 1100, ferma con il motore acceso, parte improvvisamente una pioggia di proiettili. Il bersaglio è Drago che nonostante sia ferito, estrae una pistola e risponde a sua volta. Sembra una scena da film americano. La gente scappa in preda al panico. C'è chi urla, chi si nasconde, chi fugge.

Drago cerca riparo nella chiesa San Giovanni Bosco ma mentre sta per entrare viene trafitto mortalmente sulla scalinata. Un proiettile vagante invece colpisce Giuseppina Savoca, una bambina di 12 anni, che si trova là per una tragica fatalità: sta aspettando alla fermata il papà, di ritorno dal lavoro. Il padre assiste alla scena senza poter fare nulla: l'autista del bus, terrorizzato, fa retromarcia e si allontana portando con sé il genitore che non aveva ancora fatto in tempo a scendere.

La piccola viene trasportata in ospedale, a Villa Sofia, ma muore tre giorni dopo il ricovero per complicazioni polmonari. La polizia scava sul conto di Drago per dare un movente alla sparatoria, scopre che il 51enne era probabilmente il mandante di un attentato che si era consumato qualche giorno prima alla Noce, in cui un ebanista era rimasto ferito a colpi di mitra sparati da due uomini in moto. Ma siamo all'inizio delle indagini che si rivelano in realtà meno complesse di quello che sembrano.

Palermo intanto piange Giuseppina, vittima di una tragica vendetta. Di stampo mafioso, si scoprirà infatti poco dopo. Per questo assassinio vengono condannati i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, boss e killer di professione. Giuseppina ha avuto il torto di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ovvero nel bel mezzo di un agguato a un mafioso che stava cercando di opporre alla scalata dei La Barbera nella "famiglia".

La morte di Giuseppina desta enorme impressione in città. A Palermo infatti per giorni non si parla d'altro. Una vita spezzata in una sera di settembre. Nel cuore degli anni del Sacco di Palermo, all'alba della prima guerra di mafia. Quando Cosa nostra regolava i conti per strada e la città viveva nel terrore. Un omicidio - quello di Giuseppina - ingiustamente dimenticato e messo da parte, seppellito negli anni da altri innuremevoli fatti di sangue. Tra vendette, faide e silenzi.

