Quando Palermo battezzò la "piccola" Croazia: una favola mondiale sbocciata alla Favorita Nel novembre 1994 Boban e compagni, alla dodicesima apparizione ufficiale, fanno lo sgambetto all'Italia di Roberto Baggio vicecampione del mondo. La doppietta di Suker segna la fine del ciclo di Sacchi e stappa il futuro di una nazione appena nata con talento e margini di crescita inesplorati

La Croazia scesa in campo a Palermo

"Mi dispiace per il pubblico di Palermo, meritava qualcosa di più". Quando il signor Quiniou, ispettore del Ministero degli Interni in Francia, fischia la fine di Italia-Croazia, dalla Favorita piovono fischi, ululati e qualcos'altro. Arrigo Sacchi, a testa bassa si infila sotto al serpentone ai piedi della Sud. Poi gli mettono un microfono davanti alla bocca e si scusa col popolo palermitano. La piccola Croazia ha appena battuto il colosso Italia, vicecampione del mondo appena pochi mesi prima in Usa. E' il novembre 1994, si giocano le qualificazioni per gli Europei inglesi, Bruno Petkovic - il giustiziere del Brasile - è nato da due mesi.

La notte di Palermo battezza una nazionale giovanissima con la maglia a scacchi, nata in fondo alle ceneri dell'ex Jugoslavia, e rivela al mondo che è nata una grande. Ventotto anni dopo la piccola Italia guarda dal divano per la seconda volta di fila la Croazia giocarsi una semifinale mondiale dopo Russia 2018. Segno che tutto evidentemente si è capovolto. E dire che un tempo era proprio l'Italia a giocarsi contro l'Argentina un posto in finale.

Quell'Italia-Croazia giocata a Palermo è appena la dodicesima partita ufficiale per la nazionale di Boban. Nessuno conosce la creatura di Ivic, né sa come gioca. Sembra una cenerentola, distratta da quello che succede in patria. A Spalato e dintorni c’è infatti la guerra. E alla vigilia scoppiano paure e polemiche, perché gli azzurri fanno sapere, dopo il sorteggio dei gironi di qualificazione, in Croazia non ci vogliono andare. Allora Boban punge e se la prende con la scelta della federazione italiana di giocare a Palermo. Là c’è la mafia e non è che sia molto più sicura…

Ma dopo le polemiche, si gioca. Il pronostico sembra chiuso. "L’Italia è vicecampione del mondo, la Croazia non esiste ancora nella mappa del calcio", sostengono gli esperti. Alla Favorita però succede quello che non ti aspetti. Il Divin Codino è spento e gli ex jugoslavi si regalano la notte perfetta saccheggiando viale del Fante.

Ma già nel 1994 la Croazia è un serbatoio perfetto di talenti. Nel suo roster vanta infatti giocatori di assoluto valore mondiale: Alen Boksic è assente, ma c'è Davor Suker, attaccante del Siviglia, ed ex compagno di squadra di Maradona. "Una squadra in crescita e con un futuro tutto da esplorare", dicono gli addetti ai lavori. Il contorno è interessante. In porta Ladic è un monumento (in senso buono), Jarni è uno stantuffo forgiato dalla doppia esperienza torinese e Stimac è destinato a brillare pure in Premier League.

Lo sgambetto palermitano della Croazia ha una trama per certi versi simile alla disfatta subita venerdì dal Brasile. L'Italia di Roberto Baggio è ingabbiata e soffre l'aggressività degli avversari, che a centrocampo hanno stelle di calibro mondiale. In mezzo - quasi a creare i prodromi della mediana Modric-Brozovic-Kovacic - infatti dettano legge il milanista Zvonimir Boban (capitano), un certo Robert Prosinecki, fino a due anni prima faro del Real Madrid e Asanovic, signor giocatore. La Croazia gela la Favorita con Suker, a segno poco dopo la mezz'ora su indecisione di Panucci, poi soffocano gli spazi e ripartono.

Palermo, impotente, continua a incitare gli azzurri e si lascia andare a una serie di cori contro i fiorentini, "colpevoli" in quel periodo di odiare la Nazionale. Ma nella ripresa assiste al crollo dell'era Sacchi. Va in gol ancora Suker e solo al terzo minuto di recupero l'Italia trova la via delle rete (inutile) con Dino Baggio. E' una resa senza condizioni. Un disastro totale. "Caporetto Italia" titola la Gazzetta dello Sport il giorno dopo, con riferimenti bellicosi, e lo sguardo pietrificato di Sacchi, che pochi giorni dopo - subissato dalla critiche - mollerà Matarrese per tornare al Milan. E' la fine di un ciclo, culminato con quei maledetti rigori contro il Brasile. Quelli che, venerdì scorso, 28 anni dopo hanno spalancato l'ingresso della Croazia nell'elite mondiale.

