Le bombe accanto alla Cattedrale e la notte di panico di 51 anni fa

Più di 70 vetrate della biblioteca di corso Vittorio Emanuele in frantumi, mille famiglie scese per strada, due bombe. C'è tutto questo nella notte di panico vissuta a Palermo per l'esplosione di due ordigni in un altro 12 dicembre (come oggi) quello del 1972. La città - che si stava per addormentare - si ritrova di nuovo faccia a faccia con la minaccia del terrorismo. Succede tutto poco dopo la mezzanotte. Il centro storico viene svegliato di soprassalto da due violente esplosioni davanti a due commissariati di polizia. I due ordigni vengono sistemati a due passi dalla Cattedrale, a poche centinaia di metri in linea d'aria alla biblioteca di corso Vittorio. Presi dal terrore centinaia di palermitani si riversano in strada in pigiama. Una bomba esplode sotto al commissariato di pubblica sicurezza Palazzo Reale, l'altra sotto quello del commissariato Duomo.

La paura che serpeggia tra la gente è che altri ordigni siano pronti a scoppiare. Dopo il doppio boato e le urla di panico, la notte palermitana scorre via tra i rumori delle sirene. Ambulanze, polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Case che tremano, vetri in frantumi, puzza di polvere bruciata, fumo ovunque. C'è chi racconta di un incredibile spostamento d'aria e di botti terrificanti. "Dai primi accertamenti - raccontano le cronache dell'epoca - sembra che le due bombe siano state confezionate con un composto di materiale esplosivo per cave compresso in tubi di cartone presumibilmente provvisto di miccia a combustione rapida".

In questura c'è un vertice delle forze di polizia. Dall'Albergheria al Capo vengono bloccate le strade. Vengono disposte raffiche di perquisizioni, soprattutto nelle abitazioni private di alcuni esponenti di gruppi extraparlamentari. Siamo nella fase calda del terrorismo in Italia. L'inizio degli anni di piombo. L'alba spazza via la notte, ma non la paura e l'incubo di nuovi attentati. In mattinata migliaia di palermitani si ritrovano per le vie del centro e danno vita a una manifestazione per ricordare la strage di piazza Fontana: è il giorno del terzo anniversario del primo e più dirompente atto terroristico dal dopoguerra, avvenuto in un altro 12 dicembre, del 1969. Palermo si ferma per ricordare la "madre di tutte le stragi".

E dire che neanche due anni prima, sempre a Palermo, si era verificato un altro inquietante episodio: quando cioè cinque bombe vennero piazzate rispettivamente davanti alla sede del Comune, a quelle degli assessorati regionali al Lavoro, alla Salute e all'Agricoltura ed anche davanti all'Ente minerario siciliano. Episodi avvenuti durante la notte di Capodanno del 1971 dai contorni mai chiariti. Gli inquirenti all'epoca ricondussero le cinque bombe a Cosa nostra e misero in correlazione gli attentati con la misteriosa sparizione del giornalista de "L'Ora", Mauro De Mauro, avvenuta pochi mesi prima, il 16 settembre del 1970. Schegge di memoria dalla Palermo degli anni Settanta. Bombe, pistole e lupare.