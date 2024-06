La tragedia dimenticata di Sferracavallo: i fidanzatini uccisi in mare da una bomba

Barcarello

Duemilacinquecento chilometri. Questa può essere la distanza tra la vita e la morte. Estate '67, storia di una tragedia dimenticata, quella di due fidanzati belgi arrivati in Mini Cooper da Bruxelles a Palermo per nuotare nel mare che sognavano. E proprio nelle acque di Barcarello hanno perso la vita. E' il 2 agosto, un mercoledì mattina. Christine Clemence Coenen e Jean Paul Brosteaux - lei 22 anni, lui 23 - si tuffano davanti alla baia del Corallo. La loro vita finisce lì. Mentre sono sott'acqua esplode una bomba.

Le due vittime erano arrivate a Palermo a bordo di una Austin 850 con un amico, Jacques Abeloos, anche lui belga, 21 anni. Intorno alle 9,30 - con tanto di mute e bombole di ossigeno - si immergono nel fondale profondo circa 10 metri. Vogliono scattare alcune foto sottomarine. L'amico rimane a riva ad aspettarli. Dopo 45 minuti però, non vedendoli riaffiorare, decide di tuffarsi. Riemerge con Christine, senza vita, in braccio. "Aveva il vetro della maschera completamente frantumato e una schiuma rossastra alla bocca", dice subito ai carabinieri, che setacciano lo specchio d'acqua da Sferracavallo a Mondello alla ricerca di pescatori di frodo. Qualcuno infatti ha sentito uno scoppio e notato una barca allontanarsi in modo "sospetto".

Intervengono altri bagnanti, sistemano la ragazza su una barca ma è già morta. Partono le ricerche dell'altro giovane. I sommozzatori trovano il cadavere di Jean Paul a pochi metri di distanza da dove si trovava la fidanzata. "Hanno lanciato una bomba": è questa l'ipotesi più attendibile per spiegare il mistero dei due giovani morti. Una pista avvalorata da diversi frammenti metallici ritrovati sul fondo della baia.

I carabinieri fino a notte fonda mettono sotto torchio numerosi pescatori, soprattutto quelli disoccupati della zona di Sferracavallo, e bagnanti. Molti indicano una piccola imbarcazione con due uomini a bordo che si aggirava nello specchio d'acqua dove si è verificata la tragedia. "Qualcuno - è la voce che circola subito - ha gettato la bomba mortale nella piccola cala nascosta dagli scogli, e poi si è allontanato indisturbato appena ha capito la gravità dell'episodio. Poi la fuga tra la folla".

Appena quattro giorni dopo vengono arrestati due pescatori. Sono fratelli, hanno 40 e 46 anni, abitano tutti e due a Sferracavallo, a pochi metri di distanza dal luogo della tragedia. Pochi giorni dopo c'è la drammatica confessione. Ecco come sarebbero andate le cose: uno dei due pescatori avvista un branco di orate, quindi decide di lanciare in acqua una bomba confezionata in modo rudimentale. L'ordigno deflagra a pochi metri dai due giovani: la forte pressione determinata dall'esplosione causa lesioni interne agli organi dei due fidanzati. I pescatori palermitani si difendono dicendo di non avere notato alcun particolare che potesse indicare loro la presenza di sub in acqua. Vengono rispettivamente condannati a due e un anno

Si dice che i due fidanzati belgi fossero arrivati fino a qua attratti dalla fama di Palermo, dopo aver letto il libro "Oublier Palerme", pubblicato pochi mesi prima. Erano cacciatori subacquei, cercavano il mare limpido di Barcarello. Quello che avevano sempre sognato. Volevano divertirsi. Sono morti senza neanche capire come.

