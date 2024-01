Il blitz nella villa di don Ciccio Scaglione tra i cani feroci: 40 anni fa l'arresto da film del boss palermitano re di Milano

Piazza Duomo negli anni 80 - FOTO FACEBOOK Milano sparita e da ricordare

Lo hanno ammanettato all'alba con un blitz fulmineo nella sua villa di lusso super protetta con tanto di cellule fotoelettriche e cani feroci, a Garbagnate, alle porte di Milano, mentre cercava di disfarsi di oltre 100 milioni di lire in contanti gettandoli dalla finestra. E' l'arresto da film di Franco Scaglione, conosciuto come don Ciccio, il boss palermitano che dominava a Milano il mercato dell'eroina. Sono passati 40 anni esatti da quella che all'epoca è stata definita la più grande operazione mai messa a segno contro il racket degli stupefacenti. In tutto 50 arresti, con 300 poliziotti e 100 carabinieri in azione. Un'operazione rimasta nella storia milanese e che serve a ricostruire la mappa dello spaccio e a certificare il dominio dei capi palermitani.

Scaglione - definito il boss dei boss - proprietario di una lavanderia a Milano e di una trattoria a Garbagnate, tecnicamente era incensurato. Ma gli inquirenti erano su di lui da un anno. Era già finito al centro delle attenzioni dei magistrati che avevano ordinato il sequestro di tutti i suoi beni. Il clamoroso arresto si materializza il 20 gennaio '84. Siamo nel pieno della Milano da bere, in un periodo in cui la droga scorre a quintali nelle strade della città. Don Ciccio è un pezzo grosso. Da tempo aveva esteso i suoi tentacoli nel "mercato della morte" di Quarto Oggiaro, fino a diventarne il re incontrastato.

Il boss palermitano si insinua lentamente nella mala milanese che è rimasta da poco orfana di Turatello, morto nel 1981, con Vallanzasca in carcere e soprattutto col pentimento all'orizzonte di Angelo Epaminonda, pronto a collaborare con la giustizia (lo farà nel settembre del 1984). In quel periodo Milano vede sparire un'intera generazione di gangster e avanzare i nuovi capi meridionali. Il filo della mala milanese si intreccia fortemente con la mafia palermitana che ben digerisce la nebbia meneghina e si integra alla perfezione negli equilibri del Nord. I prodromi c'erano già stati negli anni Cinquanta con la creazione del primo volo diretto tra Palermo e Roma e con i primi arrivi in Settentrione dei mafiosi confinati.

La criminalità cambia pelle col passare del tempo. Quando don Ciccio viene arrestato, Milano e la periferia stanno vivendo la tragica stagione dell'eroina. E' questo il nuovo business. Se negli anni Settanta i boss puntavano su gioco d'azzardo, bische clandestine, sequestri e rapine, adesso è la droga la nuova fonte di guadagni miliardari. Le piazze di spaccio del re di Quarto Oggiaro crescono impetuosamente, vengono accostate a quelle dei Marsigliesi. Scaglione con il suo braccio armato ed ex picchiatore Rudi Mammarosa comandava anche al Giambellino, mentre l'altra storica famiglia palermitana dei Fidanzati al Corvetto.

Scaglione era cresciuto sotto l'ala protettiva di uno dei protagonisti della prima guerra di mafia, Gerlando Alberti, anche lui palermitano, fino a diventarne il suo braccio destro. Chiamato "U Paccarè" (l'imperturbabile) Alberti apparteneva al clan di Porta Nuova: dopo l'arresto, con il processo scandalo di Catanzaro fu inviato al confino a Milano. Il nome di Alberti - che ufficialmente commerciava tappeti - era stato associato alla scomparsa di Mauro De Mauro e all'omicidio di un altro Scaglione, Pietro, il procuratore capo di Palermo. Dopo il blitz del 20 gennaio 1984, finisce l'epopea di don Ciccio. L'impero milanese di Scaglione e i suoi affari passano a un altro siciliano, Biagio Crisafulli, chiamato "Dentino". Ma questa è un'altra storia.