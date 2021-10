Vista in salute, visite oculistiche gratuite contro malattie della retina e del nervo ottico

Arriva a Palermo, a piazza Verdi il 3 e il 4 novembre, il truck della Campagna Nazionale “Vista in salute” per la Prevenzione delle Malattie della Retina e del Nervo Ottico promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus che ha ricevuto il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Palermo.

Mercoledì 3 novembre alle ore 11 a Palermo, in piazza Verdi, l’iniziativa che punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione per le malattie oculari, con particolare riferimento a glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie.

“Vista in salute” è un progetto itinerante promosso dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, finanziato dal Parlamento Italiano con la Legge di Bilancio 2019, che prevede la permanenza nelle piazze delle due città della Regione, dalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile - un tir hi-tech - dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni. La campagna “Vista in salute” coinvolgerà entro il 2023 tutte le Regioni italiane.