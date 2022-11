A Villa delle Ginestre un convegno sull’ipertensione arteriosa e danno d’organo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ipertensione arteriosa e danno d’organo è il tema del convegno che avrà luogo a Palermo il 12 novembre presso l’Auditorium Centro Riabilitativo di Villa delle Ginestre. Scopo del convegno è quello di rivalutare gli aspetti clinici e le indagini cardiologiche, vascolari e renali che permettono di definire lo stadio della malattia ipertensiva e di individuare i fattori di rischio di progressione dall’ipertensione arteriosa alla malattia cardiovascolare e renale per una scelta adeguata dei farmaci ipertensivi. L’evento è a numero chiuso massimo 100 partecipanti e le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili con i seguenti profili: Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni), Fisioterapista, Farmacista, Infermiere.

Saranno assegnati n. 5 crediti ECM (n. 4872 – 366024). Per iscriverti clicca qui: https://accademiamedica.eu/corsi-ed-eventi/convegno-ipertensione-arteriosa-e-danno-dorgano/. I lavori saranno introdotti dai responsabili scientifici: Marcello Traina, Vittorio Virzì, Calogero Di Maio. Il programma del convegno è così articolato: ore 08,00 registrazione dei partecipanti; 08,30 - Saluti delle autorità, D. Faraoni – Direttore Generale Asp Palermo, G. Iachelli - Presidente Regionale FMSI Sicilia, M.G. Vitrano - Past President del Collegio Federativo di Cardiologia. Modereranno: A. Castello, S. Fasullo, A. Giglio, G. Guida; aspetti clinici ed ECG nell’ipertensione arteriosa. C. Di Maio; ore 09,30 Ecocardiografia: dall’adattamento alla cardiopatia ipertensiva. L. Rossetto; alle 10,00 Ecografia vascolare nei soggetti con ipertensione arteriosa. C. Amato; alle 10,30 moderatori: G. Caramazza, F. Cappello, V. Virzi; Presentazione Progetto "Prevenzione Scuola " AMS-FMSI Palermo, relazionerà D. Nobile e 1° collegamento scuola. Alle 11,00 è prevista una pausa lavori per riprendere alle 11,15 con Ipertensione arteriosa e danno renale. C. Carollo; seguirà alle 11,45, l’attività motoria e sportiva nei soggetti con ipertensione arteriosa. F. Castello; alle 12,15 gli Obiettivi terapeutici nell’ipertensione arteriosa: M. Traina; alle 12,45 si terrà un test di verifica dell’apprendimento ed alle 13.00 seguirà la tavola rotonda moderata da M. Traina, C. Di Maio, V. Virzi'. E’ previsto un 2° collegamento scuola con gli interventi di: I. Dilena, S. Morgana, A. Palma, G. Canzone, A. Russo, P. La Placa. La chiusura dei lavori è prevista per 13.30. Fabio Gigante