Tennis & Friends, a Palermo screening gratuiti e visite specialistiche di fisiatria e cardiologia

Tutto pronto per la decima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento, infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma (il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento) ma a Palermo, all'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, sarà possibile fare gratuitamente visite specialistiche di fisiatria e cardiologia.

L'importanza della prevenzione

Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.

I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli.

Gli ospedali di 5 regioni d'Italia

Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.

La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della manifestazione.

I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta di prevenzione attiva della

Come seguire l'evento

Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, prenderà il via Tennis & Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse città italiane. Il programma è ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione.

I vip a sostegno di Tennis & Friends

Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla manifestazione. Il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, con: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Beppe Convertini, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.

Gallery