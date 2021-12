Sport in salute, "Insieme con il cuore": lo spot

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Movimento per la Salute dei Giovani in collaborazione con la Cosmocinematografica e con il contributo del Fondo Sociale Europeo ha realizzato uno spot per incentivare la pratica motoria e a procedere con uno screening per prevenire le malattie cardiovascolari. Lo Spot è stato presentato lunedi 6 dicembre scorso presso lo IEMST di Palermo alla presenza dell'Assessore Roberto La Galla e altre personailità del mondo sanitario e sportivo. Di seguito il link dello spot: https://youtu.be/8KbHsvQCfaI

Giovanni Giallombardo