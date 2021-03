Sonno fondamentale anche per cani e gatti, tutto quello che c'è da sapere sul riposo degli animali

Passano quasi un terzo della loro vita a dormire. E proprio come per noi, la qualità e la durata del sonno incidono sulla loro salute e sul loro benessere psico-fisico. L’Ente Nazionale Protezione Animale stila un vademecum per tutti gli amanti degli animali ricordandogli tutto quello che c'è da sapere sul riposo degli amici a quattro zampe.

Quanto dormono cani e gatti

“Troppo spesso - afferma Meir Levy, veterinario Enpa - ci si dimentica della vitale importanza che il ruolo del sonno ha per i nostri amici a quattro zampe. Le ore di riposo variano in base alla specie, all'età anagrafica e alle dimensioni dell'animale. In media un cane adulto dorme solitamente intorno alle 14 ore, uno anziano circa 18 ore mentre il cucciolo anche 20 ore al giorno. I gatti arrivano fino a 17 ore”. I felini, infatti dormono più di qualsiasi altro mammifero, ad eccezione dell'opossum e di alcuni pipistrelli.

Dormire bene permette ai nostri amici a quattro zampe di recuperare appieno le energie, consentendo un buon funzionamento dell'organismo, di eliminare stress e stanchezza, e incide anche sul buon umore dell’animale. “Rispettare le esigenze di riposo dei nostri animali, garantendogli condizioni di calma e tranquillità, è fondamentale per un equilibrato sviluppo muscolo-scheletrico, mentale e cerebrale. Tutti questi apparati, infatti, si sviluppano correttamente solo quando l'animale riesce a dormire a sufficienza e nelle giuste condizioni. Il sonno dunque ha un ruolo importantissimo per l'equilibrio mentale di un animale”.

Come tutelare il sonno degli animali

Prima accortezza assicurarsi che il posto preferito del nostro cane o gatto per dormire sia lontano da correnti d'aria, al riparo dal freddo o dal caldo. La cuccia deve essere comoda, abbastanza grande per accogliere l'animale e per permettergli di girarsi e trovare la posizione preferita. Illuminazione: se osserviamo il nostro cane o gatto ci renderemo presto conto se il nostro animale preferisce dormire in una zona d'ombra o in un punto illuminato. Molto importante è non disturbare mai un animale che dorme. Insegnare ai figli che quando il nostro pet sta dormendo bisogna lasciarlo tranquillo. D'altronde a chi piacerebbe essere svegliato di soprassalto nel bel mezzo di un riposino? Garantire all'animale la zona comfort ideale che per i gatti può essere in posti in alto, come sul termosifone o sul davanzale mentre per i cani in punti più riparati come potrebbe essere sotto il tavolo o dietro il divano.

Le posizioni in cui dormono gli animali

Chi ha a casa un cane avrà sicuramente notato, e probabilmente fotografato, il suo cane mentre dorme nelle posizioni più buffe. Il modo in cui dorme però ci racconta molto di lui e di cosa vuole comunicare in quel momento.

Rannicchiato

E' forse la posizione più comune, con il cane che dorme sdraiato su un fianco, le zampe raccolte sotto il corpo e la coda raggomitolata che arriva a sfiorare il muso. Si tratta di una posizione protettiva che lo aiuta a mantenere il calore corporeo. Non è una posizione da sonno profondo perché per mantenerla i muscoli sono sempre in tensione. Perfetta per i pisolini, è segno che il cane vuole isolarsi per riposarsi e non ha voglia di interagire con il mondo.

Sul fianco

Quando il cane dorme sul fianco, con le zampe distese e il corpo rilassato significa che è nella fase del sonno profondo e che si è abbandonato completamente al riposo. Si sente molto rilassato e confortato dall’ambiente circostante, sicuro di poter dormire tranquillo e di poter tenere bassa la guardia.

A pancia in giù

Tipica dei cuccioli. E’ una posizione buona per scattare, i muscoli non sono totalmente rilassati e anche per questo non è da sonno profondo ma da sonnellino.

A pancia in su

E’ considerata una posizione molto comoda ed è quella in cui il cane è più vulnerabile perché espone gli arti, la pancia, la gola e gli organi. Secondo gli esperti è tipica dei cani tranquilli, contenti e sicuri di sé, adatta al sonno profondo.