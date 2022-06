Progetto stop-phone, l'Asp presenta i primi dati: "Oltre un terzo degli studenti si è imbattuto in contenuti per adulti"

Oltre un terzo degli studenti si è imbattuto accidentalmente in contenuti per adulti e il 30% ha avuto contatti virtuali con persone sconosciute (di cui il 20% erano adulti o di età ignota). Sono solo alcuni dei dati della ricerca epidemiologica legata al progetto dell'Asp “Stop-phone: per un corretto, consapevole e intelligente uso del telefonino cellulare”. Venticinque le scuole coinvolte, 6.668 studenti e 845 docenti formati. I dati hanno evidenziato anche come il 93% del campione abbia uno smartphone personale, l'84% ha un profilo personale sui social-network, mentre il 13% dichiara di utilizzare il telefono in classe e il 15,4% ha subito episodi di cyberbullismo.

Altri dati su donne in gravidanza, neo mamme e genitori di bambini appartenenti a varie fasce di età, insieme al modello e ai risultati del Progetto Stop-Phone, saranno al centro del convegno in programma venerdì 10 giugno, alle 15, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. L’evento è stato accreditato per tutte le professioni sanitarie. La scheda di iscrizione è disponibile sul sito www.ordinemedicipa..it, sezione Ecm.

Il progetto Stop-phone, che ha mosso i primi passi nel febbraio del 2019, è stato realizzato con il supporto operativo di team multidisciplinari messi a disposizione dell’associazione Vivisano Onlus, partner di una rete inter-istituzionale che vede coinvolti, tra gli altri, anche l’Ufficio scolastico regionale (ambito territoriale di Palermo) e, per gli aspetti legati al rilevamento dei comportamenti a rischio nella popolazione interessata, anche la Scuola di specializzazione del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza, Giuseppe D’Alessandro, dell’Università di Palermo.