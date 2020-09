Medicina di genere, convegno Donne & Natura a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Donne e Natura, a Palermo salute e medicina di genere al centro dell'iniziativa organizzata dall'associazione Marco Sacchi, che si terra a partire dalle 14 del 25 settembre fino a sabato 26 settembre (Aula Convegni Sicindustria, via XX Settembre 64 ). Per la VII Edizione di Donne & Natura si parlerà di gestione e soprattutto prevenzione delle NCD, con e senza Covid.

Le malattie croniche come le cardiovascolari, il diabete, il cancro e le malattie respiratorie sono una vera e propria emergenza sanitaria , un’ epidemia che miete vittime con oltre 55 milioni previsti per il 2030 ed anche un fortissimo impatto socio sanitario di gestione resa ancora più difficile per effetto CoVid. "Una grande sfida che può essere affrontata solo con l'approccio giusto, anche di genere - spiega Rosalba Muratori, presidente dell'associazione Marcosacchi e responsabile scientifica del meeting -. Una Nuova sfida infine perché sarà un evento "in presenza" : è necessario il confronto, lo scambio di idee de visu per sviluppare un approccio integrato ed efficace".