Giornata internazionale dell'infermiere: al Foro Italico il villaggio della salute per esami gratis

L'Ordine degli Infermieri di Palermo organizza per il 12 maggio, giornata internazionale dell'infermiere, un doppio evento. Di mattina, dalle ore 9 all'Nh di Palermo si svolgerà il convegno dal titolo “Il futuro della professione infermieristica: infermieristica preventiva, di famiglia e di prossimità”, al quale prenderanno parte: il presidente della Regione, Renato Schifani, gli assessori regionali, Nuccia Albano e Giovanna Volo, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il rettore Massimo Midiri, i vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere cittadine, i presidente dell'Ordine dei Medici, delle professioni sanitarie.

In occasione della Giornata internazionale degli Infermieri, lungo la zona marina del Foro Italico, l’Ordine degli Infermieri di Palermo, in collaborazione con l’Asp di Palermo e Unipa, allestirà il villaggio della salute aperto a tutti i cittadini, in cui saranno effettuati gratuitamente: mammografia, pap test o hpv test, screening cardiovascolare (visita, ecg ed eventualmente ecocardiogramma), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, vaccinazioni anticovid e tradizionali, screening visivo pediatrico, screening melanoma, screening nefrologico e cardiologico pediatrico e screening malattie croniche non trasmissibili. Sarà anche garantito un servizio di prevenzione veterinaria, con l'applicazione di microchip agli animali domestici.