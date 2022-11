L'importanza della prevenzione per la cura della propria salute

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la salute è uno stato di completo benessere, non solo fisico ma anche mentale; per questo è importante prendersi cura di se stessi, sottoponendosi a cure ed esami periodici.

Fare prevenzione, quindi, è fondamentale ma lo è ancor di più affidarsi a strutture sanitarie all’avanguardia, guidate da professionisti specializzati in diversi settori.

A Palermo una struttura sanitaria e riabilitativa che offre livelli di professionalità elevati è il Centro Polispecialistico e Radiodiagnostica Chirone.

Chirone Polispecialistico e Radiodiagnostica a Palermo

Il Centro Polispecialistico e Radiodiagnostica Chirone negli anni ha costituito un team preparato di medici professionisti, in grado di offrire ai pazienti un ampio ventaglio di servizi e visite mediche con attenzione e professionalità.

La struttura offre esami specialistici in diversi campi, come: cardiologia, angiologia, urologia, gastroenterologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, neurologia, chirurgia, neurochirurgia, anestesiologia/terapia del dolore, geriatria, pneumologia, endocrinologia, biologia/nutrizione, psicoterapia, fisiatria con annessa fisioterapia, medicina del Lavoro, medicina dello sport.

La medicina del Lavoro è una branca con consolidata esperienza al centro Chirone, diventando per gli Istituti scolastici, le pubbliche amministrazione e le aziende private un partner affidabile per il controllo sanitario dei dipendenti in osservanza del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..



A proposito di sport il Centro Polispecialistico Chirone rilascia certificati agonistici e non, offre servizi fisiatrici, di riabilitazione ed è Sponsor Ufficiale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Medici Trinacria Palermo e del Palermo Calcio giovanile maschile e femminile.

È anche inoltre disponibile all’interno del Centro Polispecialistico Chirone usufruire del Servizio di telemedicina per le visite algologiche.

Sono tante le attività del Centro che lo identificano come un grande punto di riferimento sanitario e di facile accesso per l'utenza.

Per consultare l'elenco degli esami eseguibili presso l'ambulatorio scarica il file ESAMI ESEGUIBILI.

Diagnosi e prevenzione

E' oramai ampiamente dimostrata l'importanza della diagnosi precoce, una modalità di prevenzione che individua le malattie nelle fasi inziali e di conseguenza permette di poter intervenire in molte situazioni con cure sempre meno invasive.

Il centro Chirone pone al centro il benessere del paziente a 360° e offre quindi, oltre che le migliori cure con medici specialisti in diversi campi, anche la possibilità di trattamenti di diagnosi e prevenzione in tantissimi ambiti.

Al centro Chirone vengono organizzate giornate dedicate alla diagnosi e prevenzione di alcune malattie e disturbi più o meno comuni, come possono essere le allergie respiratorie o la sindrome del tunnel carpale, oppure vengono organizzate giornate dedicate alle donne, con mammografie e ecografie al seno. Sulla pagina Facebook del centro si possono conoscere tempestivamente tutte le iniziative e le giornate dedicate. Per la radiologia, inoltre, vengono eseguiti accertamenti diagnostici con strumentazione di ultima generazione.

Chirone, essenza della scienza medica

Il Centro prende il nome da Chirone, che nella tradizione mitologica greca rappresenta il più sapiente dei Centauri; a differenza degli altri che erano ignoranti e dediti alla violenza, Chirone si distingueva per la grande bontà d'animo, per la saggezza e per la conoscenza delle scienze, in particolare quella medica.

Il mito di Chirone rappresenta l'essenza della scienza medica: Chirone dedicò la sua vita a guarire le malattie del corpo e dell'anima altrui, guidato da una grande compassione.

Questi sono gli stessi valori che guidano il Centro Polispecialistico Chirone a Palermo che, nel corso degli anni, ha costituito uno staff sanitario e non, affidabile e disponibile.

