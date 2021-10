Bra day 2021: allo Steri giornata dedicata alla consapevolezza della ricostruzione mammaria

Anche il Policlinico aderisce al Bra day 2021: giornata internazionale dedicata alla consapevolezza della ricostruzione mammaria. Il 20 ottobre, dalle 11 alle 13, nella sala delle Capriate dello Steri ci sarà un incontro dal titolo “Libera di scegliere” promosso dal reparto di Chirurgia plastica, in collaborazione con la società di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

Manifestazioni, quelle dedicate al bra day, che in parallelo vengono celebrate in tutta Italia. Quest'anno, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, pazienti, familiari e rappresentanti delle associazioni di pazienti avranno l’opportunità di incontrare gli specialisti per affrontare alcuni temi specifici, porre quesiti e ricevere chiarimenti.

“Un’occasione di confronto significativa - sottolinea Adriana Cordova, Direttrice della UOC di Chirurgia Plastica- per alimentare consapevolezza e conoscenza. Saremo in collegamento con diversi centri di breast unit italiani. Presenti con noi anche la scrittrice Stefania Auci e la giornalista Eleonora Lombardo”.