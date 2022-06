Contest regionale parrucchieri, Tony Alaimo fra i top 20 in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuovo riconoscimento per Tony Alaimo Hair Stylist palermitano dopo il primo posto per Palermo nel contest organizzato dal "Giornale del Parrucchiere", adesso è il sesto posto che a livello regionale ha riconosciuto al noto parrucchiere un invidiabile piazzamento.

"Questa volta eravamo 1.200 in campo - ha dichiarato Tony Alaimo - arrivare fra i primi 20 top in Sicilia rappresenta per me e per tutto il mio staff un punto di ripartenza per migliorarci sempre più per poi competere nel 2023 al titolo nazionale di parrucchiere dell’anno in Italia".