Eco e homemade, come preparare un ammorbidente con gli ingredienti disponibili in cucina

L'ammorbidente è un detergente utilizzatissimo durante il bucato in lavatrice per rendere i capi soffici, morbidi e più stirabili, oltre che per proteggere i colori degli indumenti ed eliminare l'elettricità statica dagli abiti. Purtroppo però, l'ammorbidente, essendo un detergente chimico, è un prodotto altamente inquinante, risultando dannoso sia per la salute e che per l'ambiente. Dopo ogni lavaggio, infatti, i residui di ammorbidente finiscono nello scarico, contribuendo ad inquinare l’ambiente in cui viviamo, mentre gli additivi e le profumazioni chimiche in esso contenute hanno un elevato potere allergizzante, che può causare irritazioni e dermatiti nelle persone che hanno una pelle sensibile.

Per proteggere l'ambiente e la tua salute puoi ricorrere a prodotti ecologici o ricette fai da te, così da realizzare un ammorbidente completamente naturale e sicuro. Abbiamo quindi raccolto 6 ricette naturali per preparare l'ammorbidente fai da te in modo facile e veloce, con ingredienti che spesso si trovano già in cucina!

Ammorbidente fatto in casa con l'acido citrico

L'acido citrico è un elemento naturale che si può acquistare facilmente in erboristeria, capace di regalare morbidezza ai tessuti, svolgere un'azione anticalcare, addolcire l'acqua e rendere meno faticosa la manutenzione della lavatrice. Per preparare questo ammorbidente fai da te, sciogli 150 grammi di acido citrico al 10/15% in 1 litro di acqua demineralizzata, aggiungendo a piacere qualche goccia del tuo olio essenziale preferito, poi versa circa 100ml di prodotto per 4-5 chili di bucato nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice.

Ammorbidente naturale con il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è considerato un ottimo ammorbidente naturale, capace anche di addolcire l'acqua, aiutare il detersivo a lavare meglio, liberando il campo all’azione dei tensioattivi, svolgere un'azione anticalcare, proteggere i tessuti ed eliminare ogni odore sgradevole. Per realizzare questo ammorbidente fai da te basterà versare mezzo bicchiere di bicarbonato quando fai la lavatrice all'interno del cestello.

Ammorbidente fai da te con aceto bianco

L'aceto è un ingrediente facilissimo da reperire e capace di disinfettare, svolgere un'azione decalcificante, eliminare i cattivi odori, ammorbidire i tessuti e favorire la degradazione naturale di enzimi e residui di detersivi, contribuendo a eliminare la potenziale carica allergenica rimasta nei tessuti. Tuttavia l'aceto, essendo decisamente più aggressivo dell'acido citrico, può contribuire alla corrosione di tubi e parti metalliche della lavatrice, motivo per il quale è bene non usarlo quotidianamente.

Per preparare in pochi minuti l'ammorbidente fai da te mescola quindi un litro di aceto di vino bianco con qualche goccia di olio essenziale di lavanda, di menta o di agrumi, che regala un ottimo profumo al bucato.

Ammorbidente naturale con bicarbonato e sale

Mescolare sale e bicarbonato ti permette di ottenere un prodotto capace di pulire in profondità e dall'ottima azione deodorante: unisci qualche tazza di sale e bicarbonato, aggiungendo, a piacere, dell'olio essenziale di lavanda o di agrumi. Poi, aggiungi due o tre cucchiai del composto nel cestello della lavatrice poco prima del risciacquo e goditi il risultato!

Le palline ammorbidenti in lana

Le palline ammorbidenti sono una soluzione completamente naturale, ecologica ed economica, perfetta per sostituire il classico ammorbidente. Realizzate in pura lana organica, queste palline vanno inserite nell'asciugatrice, così da assorbire l'umidità, ridurre i tempi di asciugatura e le pieghe e lasciare i capi morbidissimi. Inoltre, sono riutilizzabili e aggiungendo qualche goccia di olio essenziale profumano anche il bucato!

Le noci del sapone

Le noci del sapone sono i frutti essiccati della pianta Sapindus Mukorossi, capaci di rilasciare saponine naturali una volta entrati a contatto con acqua tiepida o calda, e dotati di proprietà detergenti, antibatteriche e disinfettanti. Completamente naturali, biodegradabili, ipoallergeniche e non inquinanti, le noci del sapone vengono quindi utilizzate efficacemente nella pulizia del bucato al posto del comune detersivo per la lavatrice: puoi usare da 4 (bucato poco sporco) a 8 (bucato molto sporco) mezzi gusci di noci del sapone, sminuzzate e inserite nel cestello della lavatrice all’interno di un sacchetto di cotone. Inoltre, si possono riutilizzare per 2/3 volte prima di buttarle nei rifiuti organici, sono efficaci dai 40 gradi in su e possono essere accompagnate da alcune gocce del tuo olio essenziale preferito, così da dare un ottimo profumo al bucato.