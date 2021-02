Si gratta spesso, lacrima troppo: i segnali di un'alimentazione sbagliata nel cane

La scelta di un’alimentazione sana è fondamentale per il benessere dei cani e, sempre di più, i loro amici umani scelgono i cibi freschi a base di ingredienti di qualità, al posto degli alimenti industriali. Secondo Nielsen, tra il 2015 e il 2018, solo negli Stati Uniti la vendita di cibo fresco per cani e gatti (nei supermercati e negozi per animali) è cresciuta del 70% per un giro d’affari l’anno che ha toccato i 546 milioni di dollari.

I benefici di una dieta equilibrata e sana sono evidenti, dal pelo più lucido e resistente, alla maggiore energia, una migliore digestione e un più facile mantenimento del peso forma. Mentre le scelte sbagliate nell’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe possono manifestare alcuni sintomi che è bene non sottovalutare. Gli esperti di Dog Heroes, startup del cibo fresco per cani basato su piani alimentari personalizzati, studiati da veterinari e consegnati a domicilio, ne hanno evidenziati cinque tra i più comuni:

1. Diarrea o stitichezza

Sintomi di diarrea o stitichezza sono un primo forte segnale che la dieta che sta seguendo il nostro cane non è compatibile con il suo stomaco.

2. Sovrappeso e obesità

Se un cane sano che fa anche regolare attività fisica, tende ad aumentare di peso, probabilmente la sua alimentazione non è bilanciata correttamente.

3. Si gratta spesso

È normale che un cane si gratti ma se lo fa continuamente potrebbe trattarsi di un’allergia cutanea causata dagli ingredienti del cibo che attualmente assume e che spesso è difficile leggere chiaramente nei cibi industriali.

4. Scarsa energia

Se fido ti sembra meno attivo del solito è probabile che la sua dieta non gli stia dando il giusto apporto di nutrienti e vitamine necessarie.

5. Lacrimazione costante

Ci sono molte cause che possono comportare la lacrimazione costante, che in alcune razze dal pelo bianco tende a lasciare delle fastidiose macchie. Una fra queste è l’alimentazione scorretta.