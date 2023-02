"Non ti Credo", l'album di Zoro Don in uscita il 5 aprile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Zoro Don, rapper palermitano, sta per pubblicare il suo nuovo album "Non ti Credo". L'album sarà composto da 8 tracce, tra cui i singoli "Boom!!" e "Non ti Credo" che darà il titolo all'album. Siamo qui per scoprire di più sulla creazione di questo nuovo progetto musicale.

Qual è la storia dietro il titolo dell'album "Non ti Credo"? C'è un significato particolare dietro a questo titolo? Il titolo “Non ti credo” è nato così per caso . All’inizio ,doveva essere solamente un singolo ,nel quale dicevo agli altri rapper di non credere alle loro storie ,un pezzo autocelebrativo insomma. Dopo un paio di settimane dalla pubblicazione ,avevo già iniziato a scrivere l’album quindi ho pensato che il titolo fosse azzeccatissimo.

Quali sono le tematiche che hai voluto affrontare in questo album e perché hai deciso di concentrarti su questi argomenti? "Non ti credo" è un album molto personale. Le tematiche che affronto sono praticamente le storie di tutti i giorni. Il disco parla di un ragazzo cresciuto nelle strade di Palermo e nonostante tutte le avversità che si possono incontrare per strada, alla fine è lì a fare ciò che gli piace... la musica.

Come hai deciso di lavorare sulla produzione di questo album? C'è stata una particolare attenzione nella scelta dei suoni e delle collaborazioni? La produzione dell'album è stata affidata al mio produttore di fiducia, Damnsaint. Con lui ho collaborato spesso in molti brani, come "Non smetto", "Terminator" e "Boom", come dicevo prima. Diversamente dalle altre volte, in questo nuovo progetto ho voluto provare cose nuove. Infatti, passiamo dalla Drill al Reggaeton, dalla vecchia scuola alla Trap. Diciamo che mi piace sperimentare!

Quando sarà disponibile per il pubblico "Non ti Credo"? “Non ti credo” verrà pubblicato il 5 Aprile in tutti i Digital Store.Seguitemi su instagram per le prossime news!! Grazie Zoro per averci concesso il tuo tempo per parlare di "Non ti Credo" e della tua carriera musicale. Ti auguriamo il meglio per il futuro e non vediamo l'ora di ascoltare il tuo nuovo album.