Riapre la Zipline: nel Parco delle Madonie ora possono volare anche i disabili

Dal 21 maggio, sempre che venga ufficializzata la zona gialla, nel Parco delle Madonie riapre la Zipline. Si torna a volare, imbracati in tutta sicurezza, agganciati ad un cavo d'acciaio immersi nella natura. La vista è mozzafiato e le emozioni forti sono assicurate. La struttura, che si trova nel Comune di San Mauro Castelverde, è lunga 1600 metri con un dislivello di 260 metri: il punto di partenza infatti è posto a 925 metri e quello di arrivo a 669. E il volo d'angelo dura un minuto e mezzo.

Da quest'anno anche i disabili motori possono provare l'esperienza: la Zipline Sicilia dà la possibilità di poter effettuare il lancio seduti con il seggiolino. L'unica discriminante è il peso: non deve essere inferiore ai 60 chili nè superare i 120 chili. In questo caso la discesa è un po' più lenta: il volo dura circa due minuti.

L'impianto di proprietà del comune di San Mauro Castelverde è stato realizzato con fondi Cipe e dato in concessione, a seguito di un bando pubblico, alla società Consortile a responsabilità limitata Zipline San Mauro Castelverde che ogni anno paga un affitto di 30 mila euro. "Abbiamo inaugurato - racconta a PalermoToday l'amministratore unico Giovanni Nicolosi - il 22 agosto 2020. L'anno scorso la stagione è andata molto bene, c'è stata molta affluenza: circa 1.500 visitatori. Abbiamo chiuso il 2 novembre e non siamo ancora riusciti a riaprire nonostante si tratti di un'attività individuale all'aria aperta. E' un paradosso ma è così che stanno le cose. Siamo molto ottimisti per la prossima stagione anche se abbiamo fatto degli importanti investimenti per realizzare delle opere migliorative".

L'ecomuseo, che i visitatori incontreranno nella stazione di arrivo, è una di queste. Si tratta di un museo all'aria aperta vivo dove viene raccontata la cultura contadina di San Mauro Castelverde. "E' vivo - spiega Nicolosi - perchè abbiamo realizzato una serie di opere dove prenderanno vita le pratiche contadine. C'è la carbonaia dove è possibile vedere come si fa il carbone, poi la "pannura", la fornace per preparare i formaggi dove ci piacerebbe mostrare come si fa la ricotta di pecora e il caciocavallo con il latte di mucca".

All'interno è stato realizzato anche un antico pagliaio (nelle foto in basso), sono stati piantati 200 frassini da manna, ulivi di cultivar Crastu e molti alberi di frutta antica. "Nella stazione di partenza i visitatori potranno - conclude l'amministratore unico - ammirare un piccolo giardino con le erbee officinali madonite insieme ad alcuni abeti della madonie Abies nebrodensis (in natura ne esistono solo trenta e si trovano in un vallone a Polizzi Generosa)". Vivere l'esperienza, con lancio singolo incluso, costa 40 euro, ma ci sono anche dei pacchetti scontati per i gruppi, i residenti, le famiglie , le coppie e per chi acquista anche un biglietto per visitare le Gole di Tiberio che si trovano a 15 chilometri di distanza sempre nel Parco delle Madonie.

La Zipline a maggio sarà aperta solo nei weekend. Da giugno a settembre tutti i giorni. E da ottobre a dicembre solo nei weekend. Obbligatorio prenotare online.