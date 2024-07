"Ladri di felicità”, il nuovo singolo del cantautore e chitarrista palermitano Zabor

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama “ladri di felicità” la nuova canzone di Zabor, all’anagrafe Salvo Cacioppo, apprezzato chitarrista e novello cantautore palermitano. Un brano leggero dalle sonorità morbide e calde che parla dell’esigenza di aggrapparsi a qualcuno o qualcosa per comprendere l’importanza di “rubare”. Rubare attimi, istanti, piccole perle solitarie sparse nel procedere lento e continuo dell’esistenza. “La felicità tanto cercata e declamata è li, sotto i nostri occhi, che aspetta di essere presa al volo ma troppo spesso siamo così distratti da non riuscire a vederla. Oggi più che mai abbiamo un disperato bisogno di trovare il nostro gancio che ci aiuti a capire che in fondo siamo tutti ladri di felicità".

Il brano, autoprodotto da cima a fondo, è stato registrato e mixato all’A-Groove studio di Monreale di proprietà dello stesso autore e vede la partecipazione alla batteria di Giuseppe Guzzardo. La foto copertina è di Fausto La Vecchia. Salvo Cacioppo, in arte Zabor, è un cantautore e chitarrista palermitano. Studia al Dams laureandosi in Musicologia con una testi sulla musica Blues, e contestualmente chitarra pop/rock a Milano. Affermato chitarrista session man con Federico Poggipollini (Ligabue), Jaka, Chiara Accardi, Rock in teatro e altri artisti italiani, si dedica alle proprie composizioni dal 2021 con l’uscita del suo primo singolo. Da li partecipa a concorsi e festival di musica emergente pubblicando altri brani ed esplorando vari stili musicali, dal cantautorato al Reggae, dall’indie al folk, dal Blues al Pop.