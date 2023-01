Da Slowdive a Ekkstacy, Ypsigrock annuncia i primi artisti che infiammeranno l'estate a Castelbuono

Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, Still Corners, Ekkstacy, Just Mustard e Plastic Mermaids sono i primi act annunciati per la 26esima edizione di Ypsigrock, il primo boutique festival italiano, che si svolgerà dal 10 al 13 agosto come sempre nel suggestivo borgo siciliano di Castelbuono, all’interno del Parco delle Madonie.

La regola dell’Ypsi Once, che impone una sola esibizione sui palchi di Ypsigrock sotto lo stesso moniker, vale anche per Rachel Goswell: dopo la presenza nel 2016 con i Minor Victories, infatti, l’artista torna a Castelbuono ma con gli Slowdive, da sempre una della band più attese dagli ypsini, l’appassionata community del festival che, con il suo proverbiale calore, rende uniche e magiche le esibizioni dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale Glenn Gould.

Ypsigrock quindi ospiterà la celebre band inglese, fondata a Reading nel 1989 e composta da Neil Halstead, Rachel Goswell, Christian Savill, Nick Chaplin e Simon Scott che, nella dimensione live, con il loro suono sognante e stratificato, riuscirà a catturare l’attenzione e ad ammaliare l’attento pubblico di Ypsigrock. Grandi sono le aspettative degli appassionati che il prossimo agosto saranno a Castelbuono anche per l’esibizione di Panda Bear & Sonic Bloom, a seguito dell’uscita di Reset, primo album frutto della collaborazione tra due dei maggiori interpreti di generazioni differenti della psichedelia.

Nella line up della prossima edizione del festival, svelata in parte con questo annuncio, ci sarà spazio anche per il dream pop degli Still Corners, la commistione di indie, post-punk e synth wave nata dall’estro del giovanissimo artista canadese Ekkstacy, l’electro-noise della band irlandese Just Mustard e l’indie rock psichedelico del coloratissimo collettivo creativo Plastic Mermaids originario dell’Isola di Wight.