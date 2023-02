Cielo super acceso su Castelbuono, all'Ypsigrock arrivano anche i Verdena

Accanto alla regola dell’Ypsi Once, un altro punto fermo di Ypsigrock è il modo in cui è costruita la line up, che unisce alcuni nomi che hanno segnato la storia della musica indie e alternative internazionale e nazionale con band destinate a imporsi in fretta tra le preferenze degli ascoltatori di tutto il mondo. I nuovi act che si aggiungono alla line up della 26esima edizione del primo boutique festival d’Italia, in programma dal 10 al 13 agosto 2023 a Castelbuono, non si sottraggono a questa particolarità: Verdena, Hvob, Thus Love e The Haunted Youth saranno in Sicilia per il lungo week end di Ypsigrock 2023.

Nelle scorse settimane erano già stati rivelati i nomi di Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, The Comet is Coming, Still Corners, Ekkstacy, King Hannah, Just Mustard, Liela Moss, Kiwi Jr., Pale Blue Eyes, Traams, Plastic Mermaids ed Helen Ganya. Manca ancora qualche mese ad agosto e diversi annunci da fare, ma l’estate a Ypsigrock si prospetta ancora una volta ricercata e unica grazie ad una fisionomia che dimostra la sua caratura internazionale di boutique festival e una precisa identità. Tra artisti che hanno segnato la storia degli ultimi decenni e promesse tutte da scoprire, anche questa volta la lineup di Ypsigrock intende incuriosire con la sua pluralità di generi, proponendo un cartellone eterogeneo ma costruito su una visione artistica coerente e fortemente coesa.

L’annuncio dei Verdena conferma la volontà del festival di rendere omaggio a una delle band italiane che più ha segnato la scena indie alternative nazionale degli ultimi vent’anni, mentre l’elettronica ipnotica e seducente del duo austriaco Hvob non solo è dedicata agli appassionati della deep house, ma può essere apprezzata anche da chi ama un sound sofisticato ed emotivo. Infine, con il post-punk degli americani Thus Love e lo shoegaze dei belgi The Haunted Youth, il festival conferma la sua fama di tastemaker, puntando su alcune delle band più promettenti del momento.