Yacht da 150 milioni di dollari avvistato a Mondello, l'anno scorso ospitò "Magic" Johnson a Capri

Nell'estate del 2021 venne avvistato a Capri, ma anche a Porto Cervo: a bordo c'era la leggenda del basket "Magic" Johnson con la sua famiglia per una vacanza di lusso nel mare italiano. In questi giorni lo yacht Aquila, imbarcazione da 150 milioni di dollari, si trova al largo di Mondello. Mistero su chi si trovi all'interno di questo gioiello lungo 85 metri che può ospitare 12 persone in 7 cabine, che ha anche catturato l'attenzione dopo un video girato da un palermitano e caricato sui social. Di sicuro c'è che la proprietaria è Ann Walton Kroenke, ereditiera della famiglia fondatrice e proprietaria dei negozi Walmart, tra i leader mondiali della grande distribuzione organizzata.

Chi è la proprietaria dello yacht Aquila

La donna ha un patrimonio stimato da Forbes in 8,1 miliardi di dollari ed è al 227esimo posto della classifica delle persone più ricche del mondo. Nella scheda che la celebre rivista di economia dedica ad Ann Walton Kroenke si legge: "E' la figlia di Bud Walton, che ha aiutato suo fratello, Sam, il fondatore di Walmart, a trasformare la catena in un gigante internazionale della vendita al dettaglio. La donna ha ereditato parte della partecipazione di Bud in Walmart, quando l'uomo è morto nel 1995. Suo marito è il miliardario magnate immobiliare e sportivo Stan Kroenke. Possiede Los Angeles Rams, squadra di football americano, i Denver Nuggets, che milita nell'Nba, i Colorado Avalanche, team di hockey dell'Nhl, e nel calcio i Colorado Rapids, che disputa il campionato Mls, e l'Arsenal, storico club della Premier League inglese".

Chi c'è a bordo dello yacht a Mondello

Non è detto però che a godersi la vacanza nelle acque davanti a Palermo siano gli stessi Walton. Lo yacht, infatti, viene spesso noleggiato. Prezzo: 945 mila dollari a settimana. L'anno scorso fu appunto all'ex giocatore dei Los Angeles Lakers, "Magic" Johnson, ad affittare questo colosso per navigare qualche giorno nello specchio d'acqua compreso tra la Campania e la Sardegna. Fu lo stesso Johnson a postare sui social foto della famiglia a bordo di Aquila. Al momento, invece, non si sa chi stia trascorrendo questo soggiorno da sogno all'interno dello yacht ormeggiato nel golfo di Mondello. La presenza nelle acque palermitane di Aquila è stata rilevata ieri dai principali siti che intercettano il traffico marino. Partita dal Principato di Monaco l'11 maggio, la barca da sogno, è passata successivamente da Genova e Ajaccio, in Corsica, per poi approdare in Sicilia.

Caratteristiche dello yacht Aquila

Sono diversi gli articoli su internet di siti specializzati che descrivono le caratteristiche di Aquila. "Costruito nel 2010 da Derecktor Shipyards e rinnovato nel 2016. I suoi lussuosi interni sono progettati da Dalton Designs e il suo stile esterno è di Tim Heywood Design. Il megayacht Aquila può accogliere fino a 12 persone in 8 cabine, di cui una suite armatoriale e 4 cabine Vip, oltre a 28 membri dell’equipaggio, che sapranno garantire agli ospiti un’esperienza rilassante e all’insegna del lusso. Aquila è infatti uno yacht da charter", si legge su DailyNautica. "Con una velocità di crociera di 15 nodi, una velocità massima di 17 nodi - scrive ancora il sito - ha serbatoi in grado di imbarcare 370 mila litri di carburante. A bordo gli ospiti troveranno aria condizionata, Wi-fi, Jacuzzi sul ponte, palestra, ascensore e stabilizzatori all’ancora. Il tutto circondato da uno stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere per creare un’atmosfera elegante e confortevole".