L'accademia Henri Farge, workshop corali gratuiti

L'accademia Corale Henri Farge, in occasione della ripresa delle attività, nella nuova sede, è lieta di annunciare tre giornate gratuite di workshop, dedicate all'alfabetizzazione musicale, tecnica vocale di gruppo ed esercitazioni corali. Tutti gli appassionati del canto avranno la possibilità di scoprire le proprie attitudini vocali e musicali, mettendosi "in coro" per sperimentare la metodologia e la didattica corale proposta dall'Accademia. Per prendere parte ai workshop sarà necessario prenotare, inviando un msg ai recapiti dell'accademia. Vi aspettiamo numerosi a questa irripetibile occasione. Contatti: Mail: hdemia.henri.farge@gmail.com Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063588726440 Ig: https://instagram.com/accademia.corale.henri.farge?utm_source=qr