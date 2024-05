A Gangi tappa del Wonder Italy, il motoraduno che va alla scoperta dei borghi più belli d'Italia

Ha fatto tappa a Gangi il Wonder Italy, il moto raduno non competitivo che va alla scoperta dei borghi più belli d’Italia. Un giro senza fretta e con tanta genuina curiosità dove i motociclisti, ieri, hanno potuto ammirare le viuzze del borgo e i suoi scorci caratteristici.

Circa 70 motociclisti, con 45 moto, provenienti da tutta Italia e non solo, sono stati accolti in piazza San Paolo dal sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e poi accompagnati per la visita della città alla scoperta delle bellezze artistiche del Borgo più Bello d’Italia (2014).

"Un momento di promozione del nostro territorio molto importante - ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello - abbiamo accolto la carovana e li abbiamo accompagnati a visitare il nostro palazzo Bongiorno, il polo museale e le nostre chiese, veri scrigni d’arte. I motociclisti hanno anche avuto modo di apprezzare il nostro paesaggio che si affaccia nel verde del Parco delle Madonie".