Aworld a fianco di salute circolare di Ilaria Capua a supporto di Wetree: nasceranno nuovi alberi a Palermo

AWorld, l’app scelta dalle Nazioni Unite a supporto della campagna per il contrasto alla crisi climatica ActNow, sostiene ufficialmente weTree, il patto verde nato per stabilire un nuovo equilibrio tra umani e natura. La promozione di weTree è la prima di una serie di collaborazioni tra AWorld e Salute Circolare, l’iniziativa della Professoressa Ilaria Capua che mira a individuare soluzioni di tutela della salute umana anche attraverso la protezione di animali, piante e ambiente. Accomunate dalla consapevolezza di quanto sia urgente tutelare e proteggere il nostro pianeta, AWorld, Salute Circolare e weTree si uniscono per raggiungere due importanti obiettivi: aggiungere del verde nelle città italiane a beneficio anche della salute dei cittadini e sensibilizzarli, guidarli e coinvolgerli nel migliorare il proprio stile di vita in ottica sostenibile. L'iniziativa weTree partirà con progetti di piantumazione di alberi nelle città di Torino, Milano, Perugia e Palermo.

WeTree non è un progetto dalla sola valenza ambientale, ma anche sociale: l’iniziativa nata proprio da Ilaria Capua, insieme a Ilaria Borletti Buitoni, vicepresidente del FAI e Maria Lodovica Gullino, professoressa di patologia vegetale dell’Università di Torino, intende infatti chiedere alle amministrazioni locali di tutta Italia di sottoscrivere il progetto e impegnarsi in azioni concrete non solo per realizzare aree verdi, ma anche intitolarle a tutte le personalità femminili che si sono distinte con le loro attività per una società migliore. A questo proposito, Stefania Farina, Csr Manager di AWorld, afferma: “weTree conferma con azioni concrete che gli sforzi di tutte le persone, sommati insieme, possono avere un impatto decisivo. Non si tratta solo di piantumare alberi, ma di coinvolgere i cittadini nel creare città sostenibili e promuovere educazione e salute. Inoltre, si evidenzia l'importanza della parità di genere nella sostenibilità, intitolando le aree verdi delle città che hanno aderito al progetto weTree a donne che si sono distinte con le loro attività per una società migliore”.

“Mi piacerebbe che questa iniziativa diventasse contagiosa e che diventasse uno dei momenti di rinascita per il nostro paese. Questo obiettivo vorremmo raggiungerlo anche attraverso la partnership con AWorld che ci permette di arrivare direttamente a tutti i cittadini” dichiara Ilaria Capua. Parallelamente, sull’app AWorld è nato “Salute Circolare”, un team aperto a tutti i cittadini all’interno del quale sono disponibili percorsi di approfondimento e video sui temi della salute, dell’ambiente e della sostenibilità. Tutti gli iscritti potranno ricevere consigli su come migliorare il proprio impatto personale e contribuire, grazie alle proprie azioni, a raggiungere l’ambizioso obiettivo di risparmiare collettivamente 50 tonnellate di CO2 entro il 22 aprile, Giornata Mondiale della terra. “La missione di AWorld è da sempre quella di unire persone, aziende e istituzioni che abbiano a cuore la sostenibilità ambientale, sociale ed economica - dichiara Alessandro Armillotta, CEO di AWorld - Così è nata la nostra partnership con Nazioni Unite e con lo stesso obiettivo oggi siamo orgogliosi di unire le forze con Salute Circolare e weTree”. La collaborazione tra Salute Circolare e AWorld proseguirà nei prossimi mesi, promuovendo nuove iniziative che coinvolgeranno cittadini, istituzioni, aziende e organizzazioni per favorire la creazione di partnership e promuovere la Cultura della Sostenibilità. Se anche tu vuoi fare la tua parte e tenere traccia dei tuoi comportamenti sostenibili scarica qui l’App AWorld, disponibile per iOS e Android.

