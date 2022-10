Il primo ritorno di Wanna Marchi e il ruolo di Dell'Utri: "Era l'uomo più potente della pubblicità italiana"

E' l'inizio degli anni Novanta, Wanna Marchi dopo il bagno di popolarità dovuto alle alghe (dimagranti?) e al suo iconico "D'accordo?" è stata arrestata e condannata per bancarotta fraudolenta per il fallimento della sua società. Dopo il carcere, la regina delle televendite, riesce a tornare sul piccolo schermo. Una prima rinascita, in una vita costellata dalle vicissitudini giudiziarie, determinata anche dall'intervento del palermitano Marcello Dell'Utri, allora braccio destro di Berlusconi.

A raccontare il ruolo di Dell'Utri in "Wanna", la docu-serie in onda su Netflix sull'ascesa e la caduta della popolarissima Marchi, è Raimondo Lagostena, all'epoca produttore televisivo di Rete Mia.

"A un certo momento - dice Lagostena nella serie - mi arriva la richiesta di conoscere e incontrare un personaggio, che in realtà avrebbe preso in gestione Wanna Marchi. E la richiesta mi arriva perfino da livelli importanti, quasi insospettabili, di relazione. Marcello Dell'Utri mi raccomandava e mi chiedeva di incontrare un certo marchese Capra de Carrè. Marcello Dell'Utri era uno dei personaggi più potenti della televisione italiana. Non solo perché fin dall'inizio era stato il braccio destro di Silvio Berlusconi, ma anche perché poi come amministratore delegato di Publitalia, era l'uomo più potente della pubblicità italiana".

"Allora - continua Lagostena - combiniamo questa famosa cena e siamo a casa di questo marchese Capra de Carrè che, con fare molto affettato, dice: 'Desidero scoprire questo mondo delle televendite. Io ingaggio Wanna aArchi e, assolutamente, lei mi deve vendere gli spazi'. E, morale, alla fine raggiungemmo un accordo".